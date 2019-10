Le Syndicat d’initiative de Schengen a dressé haut les couleurs de la Belgique, au milieu des vignobles. Sa façon de souhaiter la bienvenue à leurs majestés le roi et la reine des Belges.

En signe de bienvenue

Le Syndicat d’initiative de Schengen a dressé haut les couleurs de la Belgique, au milieu des vignobles. Sa façon de souhaiter la bienvenue à leurs majestés le roi et la reine des Belges.

Le roi Philippe et la reine Mathilde se sentiront chez eux en arrivant du côté de Schengen, lors de leur visite d'État au Grand-Duché qui débute ce mardi 15 octobre. Il est vrai que le comité du Syndicat d’initiative de Schengen n'a pas hésité à hisser les couleurs du pays voisin pour signifier que le Luxembourg était ravi de leurs venues.



Le séjour royal est prévu pour trois jours. Ce jeudi 17 octobre, le couple souverain belge et le chef d’État luxembourgeois se déplaceront vers le Centre européen Schengen. Ils y seront accueillis par le ministre de la Famille et de l’Intégration, ministre à la Grande Région, Corinne Cahen (DP), l’ancien secrétaire d’État aux Affaires étrangères et signataire de l’Acte unique européen pour le Luxembourg, Robert Goebbels, ainsi que par la directrice du Centre européen Schengen, Martina Kneip.

Le Luxembourg accueille ses amis belges Le roi Philippe et la reine Mathilde seront de passage au Grand-Duché ces trois prochains jours. Une belle opportunité pour signer des accords commerciaux et académiques entre deux pays aux relations très étroites.

Lors d’une promenade, ils visiteront ensuite les colonnes des nations et l’exposition open air au sujet de la signature des accords de Schengen. Enfin, au cours d’une croisière sur la Moselle à bord du bateau M.S. Princesse Marie-Astrid de Schengen se tiendront un déjeuner et des présentations sur des sujets en relation avec la mobilité.



Et pas question de manquer une halte à l’Institut viti-vinicole. En compagnie du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider (LSAP), le couple royal suivra une visite guidée par le directeur de l’Institut et le bourgmestre de la Ville de Remich, Jacques Sitz. La présentation du vignoble luxembourgeois sera suivie d’une rencontre avec ses acteurs clés.