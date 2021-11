Le vaccin de Pfizer a été approuvé pour les enfants de 5 à 11 ans par le régulateur européen du médicament. Le Luxembourg serait prêt à passer à cette nouvelle étape, onze mois après le début de la campagne vaccinale.

Luxembourg 3 min.

Vaccination anti-covid

En route vers la vaccination des moins de 12 ans

Patrick JACQUEMOT Le vaccin de Pfizer a été approuvé pour les enfants de 5 à 11 ans par le régulateur européen du médicament. Le Luxembourg serait prêt à passer à cette nouvelle étape, onze mois après le début de la campagne vaccinale.

Jusqu'à présent, au Luxembourg comme un peu partout en Europe, la limite (basse) d'âge pour la vaccination anti-covid s'établissait à 12 ans. Mais la donne devrait changer maintenant que l'agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis favorable à l'administration de la formule développée par le laboratoire Pfizer pour les petits. Dès 5 ans, la protection face au virus serait sensiblement améliorée dans la catégorie d'âge.

L'épidémie s'offre une cure de jouvence En une semaine, le taux d'incidence parmi les 0-14 ans a bondi de 61% au Grand-Duché. De quoi impacter la vie scolaire, mais au-delà la circulation du virus dans toutes les strates de la population.

Comme il l'avait déjà annoncé sur notre site à la rentrée, ce jeudi matin au micro de RTL, le directeur de la Santé n'a pas caché l'importance que revêt cette étape de la vaccination au Luxembourg. L'avis émis devrait donc entraîner un changement de stratégie dans une campagne qui, depuis fin décembre 2020, a vu le pays délivrer 885.000 doses à la population des 12 ans et plus.

Ainsi, le ministère de la Santé serait prêt à commander 18.000 doses supplémentaires pour parer au besoin de piqûres des 5-11 ans. Le Dr Schmit a même avancé la date du 20 décembre pour une possible livraison, voire début d'administration, de ces flacons. Pile pour les vacances de Noël...

En France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, interrogé sur le même sujet a fait savoir que l'Hexagone n'envisageait pareille opération pas avant 2022.

Et si les adolescents décidaient de leur vaccination? C'est l'une des suggestions émises par l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher après avoir observé comment la crise covid affectait la vie des jeunes générations luxembourgeoises.

Mais avant la première injection, le conseil supérieur des maladies infectieuses aura, bien entendu, à se prononcer sur l'opportunité de vacciner les plus jeunes générations, et de fixer les nouvelles limites d'âge tolérées au pays. Comme il l'a fait fait auparavant pour les autres catégories de population ou, plus récemment, sur l'accès élargi à la «dose complémentaire» dès 18 ans.

Mais la réponse dudit conseil ne fait guère de doute; les spécialistes luxembourgeois s'étant jusque-là souvent ralliés à l'opinion exprimée par l'EMA.

A petite dose La formule Pfizer qui vient d'obtenir son agrément auprès des 5-11 ans est la même que celle déjà autorisée pour les enfants de plus de 12 ans dans les 27 pays de l'UE.

Les enfants de 5 à 11 ans pourront recevoir un tiers de la dose utilisée pour les personnes plus âgées, en deux injections espacées de trois semaines, a expliqué l'Agence européenne des médicaments.

Depuis plusieurs semaines, l'épidémie covid regagne en dynamique au Grand-Duché (plus de 550 nouveaux cas hier) et le variant Delta semble facilement se répandre auprès des enfants ces derniers jours. Aussi, s'appuyer sur la vaccination des 5-11 ans constitue une piste intéressante pour bloquer la possible circulation du virus des bambins, écoliers, lycéens vers leurs parents. Le cercle familial restant le premier lieu de contamination identifié (31% des nouveaux cas enregistrés du 15 au 22 novembre), juste derrière les établissements scolaires (17%).

Actuellement, le ministère de la Santé estime à 77% le taux de vaccination parmi la population luxembourgeoise pouvant prétendre à l'un ou l'autre des quatre vaccins disponibles au Grand-Duché.







Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.