Un spectaculaire accident s'est produit ce lundi matin à Larochette: un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule en plein centre ville.



L'accident s'est passé aux alentours de 9 heures dans la rue du Moulin et on ignore les causes de cette sortie de route. Mais l'automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté de plein fouet une voiture stationnée dans la rue.

La voiture qui a causé l'accident s'est retournée sur le toit et a fait de gros dégâts dans la rue.

Le conducteur a été conduit à l'hôpital par les urgences.



