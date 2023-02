Des efforts restent à faire au Luxembourg pour améliorer les droits de la communauté LGBTI, selon le rapport annuel de l'Ilga, l'association internationale lesbienne et gay.

Luxembourg 3 min.

Rapport ILGA

En matière de droits LGBTI, le Luxembourg progresse peu

Laura BANNIER Des efforts restent à faire au Luxembourg pour améliorer les droits de la communauté LGBTI, selon le rapport annuel de l'Ilga, l'association internationale lesbienne et gay.

L'année 2022 n'a pas été marquée par des progrès en matière de droits LGBTI au Luxembourg, à en croire le douzième rapport annuel de l'Ilga, l'association internationale lesbienne et gay. Publié le 20 janvier, ce document dresse le bilan de la situation des personnes de la communauté dans 54 pays d'Europe et d'Asie.

Controversées, les thérapies de conversion restent légales Elles prétendent «guérir» les personnes LGBT. Interdites en Allemagne et en France, les thérapies de conversion restent légales au Luxembourg et en Belgique.

Et l'association ne mâche pas ses mots. Elle estime même que «2022 a été l'année la plus violente pour les personnes LGBTI de la région». Un constat qui repose notamment sur les attaques «planifiées et féroces» qui ont touché la communauté LGBT, à l'instar de la fusillade d'Olso, mais également sur les «discours de haine croissants et généralisés de la part de politiciens, de chefs religieux».

«Cette année, nous avons vu que la violence est devenue de plus en plus planifiée et meurtrière, laissant les personnes LGBTI se sentir en danger dans les pays d'Europe», souligne Evelyne Paradis, la directrice exécutive d'Ilga-Europe dans un communiqué de presse. Si les discours de haine et ses conséquences ont augmenté sur le Vieux continent, l'activité des tribunaux en rapport avec ces délits est également à la hausse, note l'association.

Les thérapies de conversion pointées du doigt

Dans son classement annuel, publié en mai 2022, Ilga avait classé le Luxembourg cinquième de 49 pays. Si ce résultat témoigne de certains acquis en matière de droits LGBTI, il revient de souligner qu'en 2021, le pays se classait troisième. Un recul que le Grand-Duché doit à son absence d'interdiction légale concernant les thérapies de conversion, une pratique visant à «corriger» l'identité des personnes LGBT, à coups de méditation, de périodes de jeûne, ou d'injection d'hormones.

Alors que le Premier ministre, Xavier Bettel (DP) estime qu'une telle loi n'est pas nécessaire en l'absence de ces pratiques sur le territoire national, certaines associations ne sont pas de cet avis. Ces dernières redoutent que le Luxembourg devienne une destination pour pratiquer clandestinement ces activités dans la Grande Région, la France, l'Allemagne et la Belgique les ayant interdites sur leur territoire.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Cette absence de progrès sur les thérapies de conversion a donc à nouveau été soulignée dans le rapport annuel, mais elles ne sont pas le seul axe de progression sur lequel le Grand-Duché est appelé à travailler. Ainsi, l'association déplore l'interdiction des dons de sang qui concerne encore les hommes ayant eu des rapports sexuels avec des hommes.

La question du genre neutre

«Aucun progrès n'a été fait pour inclure l'éducation sur le sexe, le genre et la diversité sexuelle dans les programmes scolaires», indique en outre le document. Si les cours obligatoires comportent un module d'éducation sexuelle au sein de la matière «vie et société», le programme plus approfondi sur la santé émotionnelle et sexuelle prodigué par le planning familial reste optionnel et est loin d'être proposé dans l'ensemble des établissements scolaires.

Il est désormais plus simple de changer de sexe à l'état civil Une large majorité de députés a voté, ce 25 juillet, la proposition de loi relative à la modification de la mention du sexe et des prénoms à l'état civil. Il sera désormais possible de changer d’état civil sans justification médicale; une mesure demandée de longue date par les associations LGBT, qui se réjouissent de son vote.

Selon l'Ilga, il est également nécessaire pour le Luxembourg de progresser par rapport à la reconnaissance d'un troisième sexe. Les marqueurs de genre non binaires, c'est-à-dire neutres, ne se rapportant ni au sexe masculin, ni au sexe féminin, à l'instar du pronom «iel» seraient ainsi à implémenter. De plus, le pays continue de pratiquer les interventions médicales sur les enfants intersexuées, une chirurgie que l'ONU a appelé à abolir en 2021.

Par ailleurs, le rapport a mis en évidence le manque d'espaces sûrs pour la communauté LGBTI. Une situation qui devrait cependant évoluer avec l'ouverture prochaine du Rainbow Center dans la capitale. Géré par l'association Rosa Lëtzebuerg, ce lieu proposera des séances d'information, mais aussi des formations afin de sensibiliser les participants, et de lutter contre les discriminations.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.