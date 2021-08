Elle a fait les beaux jours du Sparta Bertrange, comme basketteuse. Une autre vie presque pour celle qui, depuis sept ans, a élu domicile au Japon et y enseigne désormais.

La vie nippone de Nathalie Weydert

(pj avec Kevin Zender) Tokyo, 18h30, quartier Harajuko. A la station de métro où le rendez-vous était fixé, elle arrive comme si de rien n'était. Bien longtemps que Nathalie Weydert a pris ses repères dans la capitale japonaise. A 36 ans, la ville est devenue son deuxième chez-elle, après tant d'années passées au Luxembourg où elle a vu le jour. Le temps de commander les boissons dans un café branché du coin et l'on s'aperçoit que son niveau de langue est impeccable. «Je me débrouille bien dans la vie quotidienne», sourit-elle.

Nathalie Weydert, première supportrice du Luxembourg aux Jeux olympiques. Photo: Yann Hellers

Il est vrai que les langues ne sont pas un problème pour la trentenaire. Non seulement elle partage sa vie avec son petit ami, Eddie, qui a la double nationalité britannique et américaine, mais elle pratique aussi l'anglais sur son lieu de travail : l'école internationale Willowbrook.

Trois jours par semaine, elle y enseigne la langue de Shakespeare à des enfants âgés entre 2,5 ans et 6 ans. Avec face à elle des jeunes aussi bien Japonais que fils ou filles d'expatriés britanniques, australiens, américains, grecs, allemands ou néerlandais. Non, aucun Luxembourgeois!

Et quand elle n'est pas enseignante, Nathalie Weydert met toute son énergie au service de l'entreprise d'animation pour enfants qu'a mise en place son compagnon. Anniversaires, fêtes de fin d'année, même des ambassades font appel à leurs services. Un business original mais qui, toutefois, lui rapporte beaucoup moins que si elle avait continué sa vie active au Grand-Duché, avoue-t-elle sans remords. «On ne devient pas plus heureux avec plus d'argent» a-t-elle adopté comme philosophie de vie.

A l'été 2014, quand Nathalie Weydert s'était envolée pour Tokyo, elle ne se doutait pas que pareil avenir l'attendait. «En fait, j'ai toujours voulu vivre à l'étranger. J'ai beaucoup voyagé pendant mes loisirs et j'avais déjà séjourné au Japon en 2007, d'abord à Osaka, puis à Tokyo. J'ai tout de suite été séduite par le pays, si bien que je suis toujours revenue pendant mes congés ensuite...» Jusqu'à ce que la question ultime lui trotte dans la tête : «Si je ne migre pas maintenant, quand?»



Aucun regret à l'horizon quand elle évoque son nouveau quotidien au Pays du soleil levant. La gentillesse des Japonais, la propreté et la sécurité du pays ont fini par la séduire définitivement. Sans oublier les charmes et étrangetés de la culture nippone. Par deux fois, avant de se lancer, Nathalie Weydert aura demandé un congé sans solde au gouvernement luxembourgeois pour lequel elle travaillait en tant qu'enseignante. Maintenant, le Grand-Duché est loin, mais Facebook et WhatsApp permettent de garder le lien.

