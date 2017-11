(MF) – En allant chez le médecin ou à l'hôpital vous avez peut-être déjà entendu parler des «Waasserpouken» (la varicelle), d'un «Agrëff» (une intervention) ou d'une «Bluttaarmut» (anémie). Pour mieux communiquer et bien comprendre les termes médicaux, il existe un tout nouveau site internet, med.lod.lu qui vient d'être mis en ligne.



Maîtriser le vocabulaire médical pour qui ne travaille pas dans les soins ou le milieu hospitalier n'est déjà pas chose évidente au départ pour tout un chacun. A fortiori lorsque la conversation se fait dans une autre langue que notre langue maternelle.

Pour que patients et acteurs du secteur de la santé ne se trouvent confrontés à des difficultés de communication dans un Luxembourg multilingue, l'équipe du Lëtzebuerger Online Dictionnaire (LOD)a mis en ligne une page spécifique qui recense les termes médicaux en langue luxembourgeoise, illustrés par des exemples.



Les termes sont traduits en français, en allemand, en anglais et en portugais. La recherche terminologique est possible dans les cinq langues du dictionnaire.



Le secrétaire d'État à la Culture, Guy Arendt, tient à souligner que cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de promotion de la langue luxembourgeoise engagés par le gouvernement : «Je suis persuadé que cette page nous facilitera la vie à tous. C'est justement lorsqu'on est affecté par la maladie que l'on se sent le plus vulnérable et qu'il devient d'autant plus important de trouver rapidement et facilement les termes dont on a besoin.»