En février, le tabac prendra un goût de taxes

Patrick JACQUEMOT Le gouvernement a décidé, vendredi, d'augmenter deux accises portant sur le tabac. Amateurs de cartouches ou de seaux de tabac à rouler, il faudra prévoir quelques cents de plus avant de griller une cigarette.

Voilà une nouvelle qui ne ravira ni les fumeurs, ni les exploitants de station-service. CEs derniers, déjà affectés par les augmentations d'accises sur les carburants passées et à venir d'ici l'été, vont aussi voir certains clients éviter de se ravitailler en tabac à leur caisse. A celà une raison : au 1er février 2020, deux hausses sont annoncées. Pas de beaucoup, mais tout de même.

Décision a été prise en effet, vendredi, en conseil gouvernement de réviser la l’accise spécifique autonome pour les cigarettes. Autrement dit, au lieu d'une taxe fixée à 12€ par 1.000 pièces, le cigarettier devra appliquer à ses clients une taxe de 12,25€ pour la même quantité (cinq cartouches de 10 paquets). On peut estimer l'impact à une hausse de 46 cents par cartouche.

Le tabac à rouler comme celui à pipes n'échappent pas, eux non plus, à la hausse. Sitôt février arrivé, l’accise spécifique autonome passera de 16,50 €/kg à 18,25 €/kg. Soit +1,75 €/kg. A cela il faudra ajouter à la note l'augmentation de l’accise ad valorem qui elle prend 0,6%. Là encore, l'impact sur le prix demandé dépendra des quantités achetées. Mais dans le cas présent, la marque peut choisir de ne pas répercuter directement la hausse, et préférer réduire sa marge.

Pour mémoire, la vente de tabac devait générer une recette de 775 millions d’euros (dont 170 millions d’euros de TVA) dans les caisses de l’État pour le budget 2019. De plus, en 2018, le ministre des Finances Pierre Gramegna avait annoncé que 3 milliards de cigarettes avaient été vendus au Luxembourg.