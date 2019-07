En été, l'ACL carbure à plein régime

La haute saison va débuter pour l'Automobile Club Luxembourg qui se prépare à faire face aux demandes de dépannage de ses adhérents. L'année dernière, le standard a reçu plus de 36.000 appels juste pendant la période estivale.

(VO) - Les cartables à peine relégués au placard depuis dix jours, c'est sur la route des vacances que les Luxembourgeois se dirigent maintenant. Pour l'Automobile Club Luxembourg (ACL) et ses 183.000 membres, la haute saison débute et si elle est à l'image de l'an dernier, les dépanneurs ne vont pas chômer.



Entre juillet et septembre 2018, l'ACL a recensé 1.177 remorquages et 699 dépannages à l'étranger. Une augmentation par rapport au reste de l'année où il a fallu six mois pour réaliser des chiffres à peu près similaires: pour le premier semestre 2018, l'organisme a noté 1.396 remorquages et 665 dépannages à l'étranger. En tout, il y a eu 900 rapatriements.



C'est en France, Belgique et Allemagne que l'assistance en dehors des frontières a été la plus sollicitée en 2018. Afin de pouvoir gérer toutes les demandes de remorquage qui affluent tout au long de l'été, l'ACL a choisi d'être affiliée à Arc Europe, le plus grand fournisseur de services d'assistance routière en Europe.



Mais ce n'est pas que sur les routes que les bouchons se forment pour l'Automobile Club: le standard est lui aussi pris d'assaut en été. Pour répondre au surplus de demandes téléphoniques, et cela 24 h/24, le «26 000» emploie de nombreux étudiants.

L'année dernière, 12.663 appels sont arrivés en moyenne mensuelle, entre juillet et septembre. Là aussi, l'augmentation estivale est évidente puisque le call center a reçu entre janvier et juin une moyenne de 11.258 appels par mois, en 2018.

Les batteries et les pneus

Les principales causes de dépannage de l'ACL lors des grandes fluctuations de température sont les pannes de batterie et les pneus défectueux. Il n'est donc pas superflu de vérifier l'état de ceux-ci avant de prendre la route en cas de canicule.



En 2018, les dépanneurs sont intervenus 10.161 fois pour des batteries hors d'usage et 6.092 à cause de pneus crevés ou abîmés.



