Pas facile d'être haut diplomate à Pékin au beau milieu de l'épidémie de coronavirus. Depuis trois mois, le rôle de l'ambassadeur Marc Hübsch a ainsi pris une dimension nouvelle.

En direct de l'ambassade du Luxembourg en Chine

Nommé ambassadeur du Grand-Duché en Chine en 2017, Marc Hübsch ne s'attendait pas à se retrouver en plein cœur d'une crise médicale. Pourtant, l'apparition des premiers cas de coronavirus en république populaire est venue bouleverser son quotidien de diplomate. En témoignent les messages adressés sur le site de l'ambassade de Pékin. Depuis le 24 janvier, tous ne parlent que de l'épidémie et des moyens proposés aux ressortissants luxembourgeois pour s'en protéger.

Actuellement, dix agents diplomatiques luxembourgeois et leur famille séjournent encore en Chine. Et, selon les informations collectées par le ministère des Affaires étrangères, le nombre total de ressortissants présents actuellement dans l'Empire du Milieu approcherait les 130 personnes. Dans la mesure du possible, chacune a été contactée par les services de l'ambassade «pour s'enquérir sur leur état de santé et bien-être et leur offrir assistance en cas de besoin».

Et l'équipe de son excellence Marc Hübsch n'a pas tardé à mettre en pratique cette solidarité en organisant deux rapatriements de ressortissants luxembourgeois. Une mission délicate à mener pour deux raisons. La première étant que la province d'Hubei (où résidaient les deux personnes) constituait le berceau de l'infection pulmonaire tant redoutée. La seconde étant d'obtenir les autorisations de sorties pour ces concitoyens bloqués du fait des mesures de confinement strictes imposées par les autorités locales.

Au final, le premier Luxembourgeois a pu rejoindre le pays le 9 février dernier; le second quelques jours plus tard. Tous deux devant être immédiatement, par prudence, mis en quarantaine dans le service spécialisé du CHL. «Désormais, nous n'avons plus aucun résident dans la province de Hubei. La situation est donc moins critique.»

4 Signe que la situation sanitaire évolue, enfin, positivement. Ces personnels soignants fêtent la sortie de l'ensemble de leurs patients guéris dans un hôpital de Wuhan. Image de propagande? Photo : AFP

Signe que la situation sanitaire évolue, enfin, positivement. Ces personnels soignants fêtent la sortie de l'ensemble de leurs patients guéris dans un hôpital de Wuhan. Image de propagande? Photo : AFP

Dans cette période indécise, l'ambassade luxembourgeoise assure aussi un rôle important d'information. Sites internet et réseau social WeChat sont ainsi employés pour indiquer aux ressortissants (en Chine, mais aussi partout sur le globe) l’évolution de la pandémie, les mesures de contrôle et de prévention mises en place par les autorités chinoises ainsi que sur les mesures prises par le gouvernement luxembourgeois. Un service de permanence 24/7 est d'ailleurs assuré afin d'offrir une assistance consulaire pour les cas urgents.

Trois représentations en Chine La diplomatie luxembourgeoise est présente en trois différents sites en Chine. Une ambassade à Pékin, un consulat général à Shanghai et un consulat honoraire à Hong Kong. Le tout employant une trentaine de salariés.

Il faut notamment répondre aux interrogations de la communauté luxembourgeoise sur les restrictions de circulation et autres mesures de confinement en place dans les différentes villes. Mais il est aussi important d'orienter les entreprises luxembourgeoises ayant des relations avec des partenaires locaux (et réciproquement). «On parle d'ArcelorMittal (qui compte de nombreuses joint-ventures avec de nombreux sites sidérurgiques), Paul Wurth, LuxControl ou Cargolux, par exemple», indique le diplomate.

Un ambassadeur dont le travail s'est aussi adapté aux restrictions de déplacements et de contacts instaurées depuis un trimestre. «Je n'ai pratiquement plus une rencontre en tête-à-tête avec mes interlocuteurs», reconnait ainsi Marc Hübsch. Echanges d'e-mails et téléconférences remplaçant ce type de rendez-vous, prudence oblige. A ce jour, le bilan cumulé des morts dans le pays en lien avec l'épidémie de covid-19 se monte à 3.119. Plus de 80.730 personnes ayant été déclarées contaminées, contre cinq au Grand-Duché.