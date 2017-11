Par Anne Fourney

«Nous voulons être un pays modèle en matière de réduction des déchets», a annoncé le Premier ministre Xavier Bettel lors du briefing à la presse qui suit le conseil de gouvernement, vendredi. Des mesures sont prises dans les restaurants collectifs afin de gaspiller moins d'aliments. Mais les ménages restent les plus mauvais élèves. Le ministère de l'Environnement a rédigé un plan de 250 pages à ce sujet avec des propositions destinées aussi bien aux entreprises qu'aux consommateurs.

Consommer local, jeter le moins possible, cuisiner les restes… La chasse au gaspillage est une préoccupation très actuelle, même si elle ne date pas d'hier. Selon les dernières statistiques du Luxembourg (2016), chaque habitant du Grand-Duché jette 123 kg d'aliments par an à la poubelle. 56 kg de ces aliments sont encore comestibles. Les ménages sont les plus gros gaspilleurs. Dans l'Union européenne, ce sont 88 millions de tonnes de nourriture qui partent chaque année à la poubelle.

Un critère important dans l'éducation des cuisiniers

En 2016, le ministère de l'Agriculture avait lancé une campagne intitulée «Ensemble contre le gaspillage alimentaire»: une semaine de conférences et d'animations pour inverser la courbe de ces chiffres effarants du gaspillage au Grand-Duché.

Les cuisiniers professionnels apprennent eux aussi à travailler en produisant le moins de déchets possible. Une qualité qui a pris une place importante dans les divers concours culinaires. «Le jury Cuisine a attribué une note sur 20 points selon deux critères: le respect de l'hygiène et la limitation du gaspillage», précisait le détail des notes du Bocuse d'Or 2015, le plus prestigieux (et médiatisé) concours culinaire au monde.

«La limitation du gaspillage sera le thème majeur du prochain salon Expogast», à Luxembourg en novembre 2018, souligne Carlo Sauber, chef et enseignant au Lycée technique hôtelier de Bonnevoie. Expogast a lieu tous les quatre ans et fait aussi partie des rendez-vous majeurs de la gastronomie mondiale.

Carlo Sauber enseigne à ses élèves comment utiliser ce que l'on considère si souvent comme déchet. Ils en ont fait une démonstration au marché de Luxembourg-ville, une animation que les élèves de Carlo Sauber font une fois par an depuis six ans, avec un thème différent chaque année. Cette année? La sensibilisation au gaspillage alimentaire, bien sûr! Sur la place Guillaume II, une cuisine mobile était installée en face de l'Office du Tourisme. «Nous avons fait les achats ensemble au marché ce matin. C'est une classe francophone, beaucoup d'élèves ne sont pas luxembourgeois. Cela leur permet de se rendre compte des produits que l'on trouve ici.»

Dans une cuisine mobile, une dizaine de jeunes s'affairent à la préparation de ce qu'ils feront ensuite déguster aux badauds du marché. On y prépare un potage de potimarron, des chips d'épluchures de carottes, un wok de chou noir simplement cuisiné à l'huile d'olive et à l'ail.

«C'est simple de valoriser un bon produit. La cuisine d'aujourd'hui ne vise plus à transformer un produit, mais à le valoriser», résume Carlo Sauber.

Accommoder les restes

A la cantine du Luxemburger Wort, qui fonctionne sous la forme d'un self-service, un grand buffet de salades est proposé avant un plat principal.

Employés par un groupe de restauration collective, prestataire du groupe Saint-Paul, Régis Maillot et ses trois commis préparent tout sur place: les fruits et légumes sont épluchés chaque matin par leurs soins et cuisinés par leurs soins. Le chef accommode parfois des restes qu'il propose en salade, au buffet. Du poisson, le plus souvent, avec une présentation appétissante qui fait oublier le statut de «restes», rédhibitoire pour certains. «Cela ne prend pas plus de temps», estime-t-il.

Pourtant, si la limitation du gaspillage est un aspect important dans le monde culinaire, il confie ne pas avoir reçu de recommandation ou de formation spécifique de la part de son employeur. «D'une manière générale, même si on jette, on jette moins qu'avant», concède le chef.

Cuisiner les «déchets»

Limiter le gaspillage est une question de bon sens. «Cuisiner avec les saisons, c'est aussi lutter contre le gaspillage», rappelle René Mathieu, dont le restaurant a été classé parmi les meilleurs au monde pour la cuisine végétale. «On peut tout utiliser dans le végétal: les parures pour préparer une sauce, la pulpe que l'on recueille dans un extracteur de jus pour faire des crackers, tout peut être cuisiné, ou presque.»

Ainsi, pour préparer un potage de potimarron: «Si l'on opte pour la sorte Hokkaïdo, on peut le cuire entier, sans l'éplucher.» Une information qui fait gagner un temps précieux.

Voici quelques «trucs» de chefs pour utiliser les épluchures de légumes:

Ail frais (ou rose): conserver les peaux (quelques jours au frigo), pour aromatiser un bouillon. Chauffer un peu d'eau avec les peaux des gousses et de la tête d'ail frais. Cuire à petits bouillons une quinzaine de minutes. Placer dans un mixer, saler et poivrer, puis mixer en versant un filet d'huile d'olive jusqu'à obtenir un mélange crémeux. Délicieux avec certains poissons, ou pour accompagner une viande d'agneau, ou sur une tranche de pain grillé.

Chips d'épluchures de carottes: à préparer avec des carottes bio. Laisser sécher les épluchures pendant 2h à l'air libre. Saler et fariner. Frire dans une huile à 180°C.

Tempura de pied de poireaux: le pied de poireau, la racine donc, est délicieuse préparée en tempura.

Fanes de carottes: délicieuses en tempura, elles sont délicieuses en potage.

Feuilles de chou-fleur: émincées et revenues avec un oignon, elles seront parfaites dans un potage ou pour agrémenter un plat de légumes.

Pied de brocolis: coupé en fines rondelles, on le fait revenir dans un peu de beurre à la poêle. Il agrémentera très bien un potage, ou fera une délicieuse purée, ou encore une mousse.

Pelures d'oignons: pour parfumer un bouillon, colorer un fond ou un jus.

Vous retrouverez des idées de recettes (en allemand, français et luxembourgeois) et des informations sur le site antigaspi.lu.

