Le Parc merveilleux a fermé ses portes pour la saison hivernale le 8 octobre dernier. Les visiteurs doivent à présent patienter jusqu'au 24 mars prochain pour sillonner à nouveau les allées du parc luxembourgeois, unique dans le pays.



Mais que se passe-t-il derrière les grilles durant cette longue période? C'est sous une petite pluie automnale que nous avons retrouvé Guy Willems, vétérinaire du Parc, pour nous montrer les coulisses.

«Tout est prêt, il reste juste à attendre le gel»

Les feuilles mortes jonchent le sol et le staff du parc s'active pour refaire une beauté aux 25 hectares qui ont vu près de 238.000 visiteurs cette année. «Nous avons une centaine de personnes qui travaille ici en hiver», confie le vétérinaire. C'est moins que le reste de l'année, où des étudiants et saisonniers viennent donner un coup de main.

Sept soigneurs sont présents dans le parc toute l'année. Pour le personnel, pas de pause. La fermeture du parc et l'arrivée de l'hiver ne signifient pas la fin de leurs travaux. Il faut se préparer.

Démontage du petit train, travaux dans les enclos, rentrées des animaux, on ne chôme pas. « Ça bouge encore beaucoup. Même s'il y a une ambiance plus décontractée que le reste de l'année, plus relax», souligne le vétérinaire.

En cette fin du mois d'octobre, les températures sont encore au beau fixe: les animaux du Parc profitent et restent à l'extérieur. Mais on remarque tout de même quelques changements. Par exemple, des grilles ont été disposées sur l'une des mares à l'entrée: «pour empêcher le héron de venir manger les poissons»; l'aire de jeux pour les enfants est totalement bâchée et les tortues sont déjà rentrées, à se dorer la pilule sous les lumières chauffantes.

«Tout est prêt techniquement. Il reste juste à attendre le gel. On surveille la météo, mais pour le moment, c'est pas près d'arriver», détaille Guy Willems.

«Déjà fin septembre, les visiteurs ne viennent plus»

Pourquoi le Parc merveilleux ferme-t-il ses portes six mois durant alors que d'autres parcs ou zoos restent, eux, ouverts toute l'année? Pour Guy, c'est simple: les visiteurs ne viennent pas en hiver. «Dès la fin septembre, début octobre, il n'y a plus personne. On n'a jamais ouvert en hiver depuis la création du Parc. Le ministère du Tourisme a fait une demande pour qu'on reste ouvert, mais il n'y a jamais eu de suite», explique-t-il.

De toute manière, la plupart des animaux ne seront visibles que dans leurs enclos chauffés. Car oui, dès que les températures descendent sous la barre du zéro degré, les animaux ont a leur disposition des enclos chauffés et certains ne pourront plus en sortir pendant un certain temps. «Il y a des animaux qui n'ont pas le réflexe de se mettre au chaud en hiver. On doit les capturer et les mettre nous-mêmes à l'abri».

Et certains sont même plus frileux que d'autres: le rat cubain par exemple, ne quitte déjà plus son enclos chauffé à plus de 20 degrés en ce mois d'octobre. Et les lémuriens eux, se recroquevillent les uns contre les autres sous les lampes chauffantes mises à leur disposition à l'extérieur. «C'est comme lorsque l'on va prendre un verre en terrasse en automne/hiver: on aime se mettre sous les lampes chauffantes. Ben eux, c'est pareil!», glisse en riant le vétérinaire du Parc.

«Le gel a déjà brisé des queues ou des orteils»

Si, depuis une dizaine d'années, de nombreux enclos chauffés ont été créés, c'est aussi parce que certains hivers ont été parfois difficiles. «Coûteux en gaz et électricité mais aussi parce qu'il arrive que l'on retrouve des animaux avec des queues ou des orteils gelés», explique Guy Willems.

En effet de très nombreux animaux peuvent aller et venir comme ils le souhaitent entre l'enclos chauffé et l'extérieur. Mais parfois, des querelles arrivent et l'un d'entre eux reste dehors, exclu par les autres membres de la famille. «Dans ces cas-là, pas le choix, faut amputer le membre gelé», explique le vétérinaire.

Il faut également faire attention aux glissades: les flamants roses par exemple, ne pourront plus sortir une fois le froid venu, au risque de se casser une patte sur le courant d'eau gelée. Le personnel du Parc gère également les abreuvoirs, pour éviter qu'ils gèlent: «la plupart du temps, il y a des lampes chauffantes près des abreuvoirs aussi», explique Guy Willems.

«Les loups vont devenir de vraies peluches»

Mais tous les animaux du Parc ne disposent pas de lampes chauffantes. C'est notamment le cas des cochons, des manchots et des loups. «Les loups n'ont pas d'abris: ils ne l'utilisaient pas quand il y en avait un. Ils se cachent sous des troncs d'arbres couchés parfois. Là, ils n'ont pas encore leur pelage d'hiver, ça arrive tout doucement, mais ensuite ils vont devenir de vraies peluches», détaille le vétérinaire.

Les animaux mangent-ils moins en hiver? Pas du tout, si on se fie à Guy Willems. «Les chèvres oui, parce qu'elles sont habituées à être nourries par les visiteurs. Mais pour le reste non, on liquide nos 24 tonnes de viande et de poissons ainsi que nos 80 tonnes de fruits/légumes par an», énumère-t-il.

Une remise à neuf du Parc pour la rentrée 2018

En dehors des soins apportés pour les animaux, le Parc Merveilleux réserve quelques surprises pour sa rentrée 2018. Plusieurs travaux d'aménagements vont être réalisés cet hiver. Ainsi, l'aire des jeux des bambins va être démolie pour en créer une plus grande, dont le toit abritera les tables qui se trouvent à proximité.

Les enclos des ratons laveurs et des dingos vont être agrandis et une menuiserie va être créée. La boutique va également être entièrement refaite. «On profite toujours de l'hiver pour faire quelques transformations». Rendez-vous le 24 mars 2018 pour voir tout ça!

