En avril, Bettel ne se découvre pas d'un fil

Patrick JACQUEMOT A 15h ce vendredi, le Premier ministre luxembourgeois devrait annoncer de très légères levées de restrictions. Même si les dernières données sur la contamination semblent favorables, variants et doutes sur les vaccins freinent les enthousiasmes.

Moins de cas d'infection signalés par jour, une diminution des hospitalisations en lien avec le covid, une campagne vaccinale plus massive, une présence du virus moins sensible dans les eaux des stations d'épuration. Voilà un beau début de printemps, non. D'ailleurs, voilà autant de signes positifs sur lesquels Xavier Bettel va sans doute s'appuyer pour décider si l'heure n'est pas venue d'alléger les restrictions sanitaires dans le pays. La réouverture des terrasses, depuis le 7 avril, aurait ainsi donné le signal de ce «retour à la normalité» dont chacun rêve depuis des mois.

Ce vendredi, le Premier ministre prendra la parole (15h). A l'issue d'un conseil de gouvernement (toujours sans la ministre de la Santé), il dévoilera ce que devrait être le quotidien du Luxembourg passé le 25 avril, date de fin de l'actuelle loi covid. Alors oui, il y a fort à parier que Xavier Bettel délivrera quelques bonnes nouvelles. Sans doute est-il encore trop tôt pour relancer pleinement l'activité des bars et cafés, mais d'autres activités pourraient bien retrouver un peu de souffle. On pense au secteur des sports et des loisirs.

Avec le retour des beaux jours, sans doute un peu plus de tolérance pourrait être aussi accordée aux rassemblements privés (la recommandation reste fixée à deux hôtes accueillis). Pour les regroupements sur l'espace public, sans doute, faudra-t-il encore patienter pour les rencontres de masse. Trop risqué alors que les variants britannique, brésilien ou sud-africain restent particulièrement menaçants sur le pays.

Pas question non plus d'en finir avec le couvre-feu. Mise en place depuis fin octobre 2020, la limitation des sorties nocturnes (23h-6h) évite encore bien des attroupements festifs qui pourraient faciliter la circulation du virus.

Du côté scolaire, le ministre de l'Education nationale a déjà donné, jeudi, la ligne de conduite : un recours massif aux autotests sitôt le retour en cours après ces congés de Pâques. Une prévention, facile et rapide, dont le Premier ministre pourrait annoncer le déploiement également en entreprises. On sait en effet que l'activité professionnelle reste l'un des principaux points de contamination.

Mais Claude Meisch (DP) a aussi annoncé la reprise des sorties pédagogiques. Il faudra juste se limiter à des sorties par classe, à l'intérieur du Luxembourg et avec port du masque obligatoire pour l'ensemble des participants.

Aux alentours

Mais il est certain que Xavier Bettel et ses ministres vont encore devoir jouer la carte de la prudence. Le virus reste virulent (785 décès à ce jour) et les incertitudes sur l'efficacité des vaccins ou l'approvisionnement en doses demeurent bien trop pesantes. Mais maintenant que le pays est doté de cinq centres de vaccination opérationnels, l'exécutif pourrait envisager des injections selon de nouveaux créneaux, en soirée ou le weekend comme le pratiquent déjà certains Etats voisins.

Des pays à la porte du Grand-Duché dont la situation covid reste d'ailleurs loin d'être maîtrisée. Si la Belgique a quelque peu desserré l'étau de ses restrictions cette semaine, l'Allemagne au contraire a fait machine arrière et la France vient de passer le cap symbolique des 100.000 morts en lien avec le coronavirus. Rien n'est donc bien stable dans la Grande Région.

Enfin, le récent décès d'une septuagénaire qui venait d'être vaccinée constituera également un élément qui pèsera lourd dans la balance des choix annoncés. Sans doute que le dicton «en mai fais ce qu'il te plaît» ne s'appliquera pas ce printemps encore...

