Une semaine après le lancement de la campagne de vaccination, la ministre de la Santé a annoncé la quantité des sérums commandée auprès des autres laboratoires.

Luxembourg 2 min.

En attendant les autres vaccins anti-covid

Patrick JACQUEMOT Une semaine après le lancement de la campagne de vaccination, la ministre de la Santé a annoncé la quantité des sérums commandée auprès des autres laboratoires.

La date du 28 décembre 2020 a marqué une étape majeure dans la lutte face à l'épidémie covid. Avec les premières injections du vaccin développé par Pfizer/BioNTech, le Luxembourg a débuté la mise en place de son «bouclier sanitaire» via la protection des soignants en priorité. Mais face aux incertitudes de livraison des doses commandées par la Commission européenne, les autorités sanitaires ont reconnu que d'ici fin mars, seules 36.000 personnes pourront être vaccinées avec les produits Pfizer/BioNTech au Grand-Duché.

Top départ lancé pour la campagne de vaccination Les premiers volontaires ont pu se faire vacciner contre le covid-19, ce lundi matin, au hall Victor Hugo au Limpertsberg. Un démarrage à revivre en images.

Au micro de RTL, ce lundi, la ministre de la Santé a toutefois tenu à rassurer sur ce chiffre de personnes «protégées». Les 6% de la population en question ne sont que la partie qui bénéficierait de la vaccination via le produit distribué par l'usine belge de Pfizer. Mais dans les semaines et mois qui viennent, Paulette Lenert (LSAP) a confirmé que bien plus de monde pourrait recevoir une injection vaccinale.

Tout dépendra en fait de l'accord de l'Agence européenne des médicaments. Le Luxembourg (comme les autres Etats membres de l'UE) se trouve ainsi en position d'attente. Seul l'avis de cette autorité permettra d'avaliser la diffusion des autres formules développées par les laboratoires Moderna ou AstraZeneca. Des vaccins qui, contrairement à leur prédécesseur, ne nécessiteraient pas de rappel.

Mais d'ores et déjà la ministre de la Santé a révélé quelle était la part réservée pour le Grand-Duché par la Commission européenne auprès de ces deux groupes pharmaceutiques. Du fabricant américain Moderna, le Grand-Duché attend de quoi vacciner 50.000 sujets, à ajouter aux 200.000 vaccins espérés de la part du britannique AstraZeneca. Ce dernier a d'ailleurs été, ce 4 janvier, injecté pour la première fois au Royaume-Uni dans le cadre du plan vaccinal mis en place par Boris Johnson.

En France, Jean Rottner le président de la région Grand Est a dénoncé lundi «un scandale d'Etat» concernant la stratégie vaccinale. Le gouvernement d'Emmanuel Macron est vivement critiqué pour une trop grande lenteur dans sa campagne de vaccination. Il est vrai qu'au 1er janvier, seules 516 personnes avaient été vaccinées selon le ministère de la Santé français.

Nous sommes face à un scandale d’Etat !

👉 ne changeons pas une stratégie qui a échoué

👉voilà ce qui se passe



Nous sommes la risée internationale



Ce qui me détruit c’est de savoir que le retard pris ne se rattrapera pas sur les vies perdues #4V @caroline_roux @france2tv pic.twitter.com/WsJxAqoSn0 — Jean ROTTNER (@JeanROTTNER) January 4, 2021

A titre de comparaison, en Allemagne, plus de 238.000 personnes ont déjà pu recevoir une injection anti-covid. Après une semaine test, la Belgique entamera sa campagne de vaccination nationale dès ce mardi 5 janvier (sur la base du volontariat comme au Grand-Duché).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.