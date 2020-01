Après une "année noire" en 2018, la mortalité sur les routes du Luxembourg fait marche arrière. Les motards et les piétons ont notamment moins été victimes d'accidents fatals durant les douze derniers mois.

En 2019, la route a tué 24 fois

(pj avec Maximilian Richard) Selon les relevés de la rédaction du Luxemburger Wort, 24 personnes sont décédées dans 22 accidents sur les routes du Luxembourg au cours des douze derniers mois. Ainsi le nombre de décès en lien avec la circulation routière pourrait atteindre un plancher record. Pas de quoi se vanter toutefois car, selon les calculs de l'Union européenne, le Grand-Duché ne devrait pas compter plus de 16 morts par an sur la route.

Jusqu'alors, le seuil le plus bas avait été enregistré en 2017, avec 25 tués «seulement». En 2018, les statistiques s'étaient brusquement détériorées, pour passer à 36 victimes. Mais l'année 2019 s'est notamment caractérisée par une baisse notable du nombre de motocyclistes mortellement blessés. Les données du Luxemburger Wort évoquent trois motards ayant perdu la vie dans des accidents en 2019, contre neuf en 2018 et sept en 2017.

Il est vrai que le ministère de la Mobilité a multiplié les campagnes de prévention à l'attention des motards. Tout comme il a été procédé à des sécurisations et de nouveaux marquages sur certaines portions de route dangereuse.

Le nombre de décès de piétons a également diminué. L'an dernier, seuls deux passants ont perdu la vie dans un accident. Cela signifie que ce nombre a diminué de 75% en trois ans. En 2016, le nombre de piétons tués dans des accidents plafonnait encore à huit victimes.

Les différences s'expliquent Les chiffres que nous vous présentons sont ceux connus de la rédaction du Luxemburger Wort; les statistiques officielles arriveront dans quelques mois. Pourquoi un tel délai? Car les autorités incluent toujours dans leurs chiffres les victimes qui meurent dans les 30 jours suivant un accident. Fait dont les médias ne sont pas toujours informés. En ce début d'année 2020, le Ministère de la Mobilité confirme toutefois la tendance positive de la sécurité routière. L'analyse du premier semestre va clairement dans ce sens.

Comme par le passé, le nombre de décès sur les routes après des collisions avec des arbres reste cependant élevé. Dix personnes ont perdu la vie dans de tels accidents l'an dernier. Soit le même chiffre qu'en 2018.

L'un des aspects marquants du bilan 2019 reste le fait que de nombreux accidents mortels se sont succédé de manière rapprochée. Trois week-ends se sont ainsi avérés particulièrement meurtriers. Deux accidents se sont produits entre le 3 et le 4 août et trois accidents mortels entre les 27 et 28 septembre et les 6 et 8 décembre. Un tiers des décès de l'an dernier est donc attribuable à ces trois fins de semaine.

Une possible explication de cette moindre mortalité sur la route peut aussi tenir à la présence renforcée des contrôles de police. Comme depuis 2019, les agents disposent d'un deuxième radar mobile de chantier, plus de contrôles de vitesse ont pu être effectués à proximité de ces sites potentiellement accidentogènes. De quoi faire lever le pied à de nombreux usagers... De plus, la police s'est équipée de nouveaux radars particulièrement efficaces pour mesurer la vitesse des deux-roues. Les motards ont donc appris à mieux gérer la poignée des gaz.