Servior devient polyglotte, au fil des âges

Si depuis des années le Luxembourg est devenu cosmopolite, cela ne concerne pas seulement la population active. Dans les maisons de retraite aussi, il va falloir s'adapter à parler de plus en plus de langues "étrangères".

Quelque chose bouge dans le monde des seniors au Grand-Duché. En effet, comme dans le reste de la société, la part des retraités natifs du pays pris en charge en maison de retraite tend à régresser. «Doucement mais sûrement», a pu constater Nathalie Hanck, responsable clientèle-communication pour le Servior. «Disons que la part des ''purs Luxembourgeois'' diminue de 1% tous les ans. Mais le phénomène va s’accélérer».

En effet, à l'image du pays, voilà à leur tour les homes seniors qui prennent un visage multiculturel. «De plus en plus d'expatriés ou de non-résidents venus ici pour le travail décident de ne pas rentrer chez eux une fois leur carrière terminée. Contrairement à ce qui s'est longtemps passé. Ils ont fondé une famille ici, y ont des amis et des attaches plus profondes qu'avant. Résultat, une fois âgés, c'est aussi au Luxembourg qu'ils souhaitent passer leurs vieux jours.»

Pour Nathalie Hanck, «l'adaptation ne tient pas qu'à la langue, mais aussi à la gastronomie, la culture, etc». Photo : Chris Karaba

Et si, jusqu'à présent, le caractère cosmopolite de la population n'était l'affaire que des politiciens et des recruteurs, voilà la question devenue centrale pour la prise en charge future des aînés. «Forcément avec de nouvelles nationalités, il y a et aura de nouvelles attentes. A commencer par celle de la langue.»

Premier facteur d'échange entre résidents et personnels, le parler est en effet un élément primordial du bien-être au quotidien de qui vient à intégrer un établissement gériatrique. «On ne peut pas se dire ouvert sur l'humain et ne pas parler la langue de son interlocuteur», a-t-on tranché chez Servior.

Pour l'heure, il est ainsi exigé que les nouvelles recrues parlent -a minima- une des langues nationales. Et si ce n'est pas le luxembourgeois, mieux vaut vite se former... «C'est le premier liant, la parole. Il ne faut pas forcément connaître tout le vocabulaire, toutes les expressions mais tous les mots pour se comprendre, si!» Seulement à terme, c'est bien plus que le français ou l'allemand qu'il faudra aussi maîtriser pour les personnels au contact des résidents.

«Déjà aujourd'hui, dans nos 15 centres, nous regroupons 25 nationalités et nous avons su nous adapter», rassure la responsable. Mais nul doute qu'il faudra plus de polyglottes dans les futures embauches. Des recrutements qui, malgré les 2.200 salariés actuels de Servior, ne cessent d'augmenter. Comme le nombre de seniors pris en charge (1.650 actuellement).

«Mais l'adaptation ne sera pas que pour la langue, cela se fera aussi dans la gastronomie ou dans l'approche même de la personne en fonction de sa culture». Entre Luxembourgeois, originaires de la Grande Région mais aussi Britanniques, Népalais ou Congolais, il faudra toutefois prendre soin de chacun avec le même niveau d'attention. «C'est là où nos personnels nous surprennent parfois. Certains ont trouvé une bonne appli de traduction sur leur mobile pour pouvoir échanger avec une résidente chinoise qui ne parlait pas le mandarin, mais une langue régionale de son pays d'origine. C'était malin et cela a participé au bien-être de tous».

Toujours plus grand Servior est déjà le 15e employeur du pays et le plus grand gestionnaire de centres d’hébergement pour personnes âgées au Luxembourg, mais sa croissance est loin d'être achevée. Vieillissement de la population oblige, le groupe se doit de grandir. Ainsi, en plus de ses 15 structures actuelles, l'établissement public construit un nouveau centre à Differdange (ouverture en 2022) et Bascharage (2023). Il prévoit aussi de reconstruire (et agrandir) son site de Rumelange.

De plus, pour l'an prochain, Servior pourrait bien reprendre sous son aile les structures gérées par les Hospices civils de Remich.

