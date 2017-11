Le nombre de demandeurs d'emploi diminue de 6% sur un an. Le pays compte 15.813 demandeurs d'emploi inscrits à l'ADEM. Un chiffre arrêté au 31 octobre 2017.



Sur un an, cela constitue une baisse de 1.006 personnes, soit 6%.



Le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières calculé par le STATEC, s'établit à 5.8%. La baisse profite tout particulièrement aux demandeurs d'emploi âgés de moins de 30 ans (-10,5%) et aux demandeurs d'emploi peu qualifiés (-10%).

Le nombre de chômeurs de longue durée diminue lui de 8.8%.



En revanche, le nombre de demandeurs d'emploi qui ont fréquenté l'enseignement post-secondaire augmente de 2,9%. Le nombre de bénéficiaires d'une mesure pour l'emploi est resté plus ou moins stable sur un an.



Néanmoins, suite aux changements législatifs intervenus en août 2017, il y a eu des variations importantes au niveau des stages de professionnalisation (+63 bénéficiaires sur un an) et des occupations temporaires indemnisées (-85 bénéficiaires sur un an).



En outre, le nombre de demandeurs d'emploi en formation augmente fortement (+142 personnes sur un an), suite au lancement de nouvelles formations notamment dans les métiers de la restauration et du nettoyage. Au cours du mois d'octobre 2017, les employeurs ont déclaré 2.930 postes vacants à l'ADEM, soit 12,3% de plus qu'en octobre 2016.





