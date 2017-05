(ChB) - La cellule Emploi-Travail de l’Inspection générale de la sécurité sociale publie ce mardi un nouveau numéro de son tableau de bord sur les flux de main-d'œuvre au Luxembourg entre janvier 2016 et janvier 2017.

72% des recrutements sont des CDI

Au 31 janvier 2017, on comptait 402.340 salariés au Luxembourg, contre 390.630 fin janvier 2016: en un an, le nombre de salariés a donc augmenté de 3%.

Derrière cette croissance annuelle du nombre total de salariés se cachent de nombreuses entrées et sorties du marché du travail: 140.950 recrutements pour 129.240 fins de contrat, dont 4,6% de départs en retraite.

Si l’on exclut le travail intérimaire, qui représente environ 1/5e des flux de main-d’œuvre, ce sont 114.130 recrutements (dont 72% en CDI) et 101.590 fins de contrats qui ont été réalisés.

En 2014, le nombre de recrutements hors intérimaires était de 98.330 contre 114.130 pour l’année 2016, soit une progression de 16%.

Pour les mêmes années, les fins de contrat ont également augmenté, mais dans une moindre mesure (+13,8%). Cette augmentation plus rapide des recrutements par rapport aux fins de contrat reflète la dynamique positive du marché de l’emploi.

Qui recrute quel profil?

Les secteurs qui ont le plus recruté sont le commerce, la réparation auto et moto, les services administratifs et de soutien, les activités spécialisées, scientifiques et techniques, et la construction.

Les trois secteurs qui recrutent le plus de femmes sont la santé et l'action sociale, les services administratifs et de soutien, et le commerce. Elles sont nombreuses (3.350) à avoir été recrutées en tant que femme de ménage pour des particuliers.

A l'inverse, les femmes ont peu été recrutées pour des postes dans l'information et la communication. Pour d'autres secteurs, les recrutements concernent les hommes et les femmes de manière identique: activités financières et assurances.

Les frontaliers tirent leur épingle du jeu

Parmi les 114.130 recrutements (hors intérimaires) réalisés entre janvier 2016 et janvier 2017, 40,9% concernaient des frontaliers, 39,5% des résidents étrangers et 19,7% des résidents luxembourgeois.

Toutes les statistiques en ligne

Toutes les statistiques proposées par l’IGSS portant sur le marché du travail sont accessibles sur le portail de l’emploi, où sont centralisées l’ensemble des sources statistiques relatives au marché du travail luxembourgeois.