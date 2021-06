Avec 909 chômeurs en moins au mois de mai, le taux de chômage est passé sous la barre des 6% au Luxembourg indique l'Adem ce lundi. Les emplois vacants, eux, sont également en baisse, à part dans l'Horeca.

Luxembourg 2 min.

Emploi au Luxembourg

La baisse du chômage se confirme

Marie DEDEBAN Avec 909 chômeurs en moins au mois de mai, le taux de chômage est passé sous la barre des 6% au Luxembourg indique l'Adem ce lundi. Les emplois vacants, eux, sont également en baisse, à part dans l'Horeca.

La reprise annoncée continue de se dessiner dans les chiffres du chômage. Dans son dernier rapport publié ce lundi, l'Adem annonce que 17.340 personnes cherchaient encore un emploi au 31 mai dernier, soit une baisse de 909 personnes par rapport au mois d'avril. Même si les 5,9% annoncés par le Statec sont encore loin des taux enregistrés dans le monde pré-covid, le taux de chômage est toutefois passé sous la barre des 6%, ce qui n'était pas arrivé depuis le début de la pandémie, en mars 2020.

La baisse du chômage observée depuis février dernier tend donc à se confirmer, et s'illustre également par la baisse des emplois vacants. Au mois de mai, 3.961 postes n'ont pas trouvé preneurs, contre 8.289 au mois d'avril. Les secteurs du développement informatique, de l'audit et contrôle comptables, et de la comptabilité sont ceux manquant le plus de main-d'œuvre.

L'Horeca se dresse quant à lui à la septième place des dix secteurs présentant le plus de postes vacants, avec 98 emplois de serveurs non pourvus au 31 mai. Soit une hausse de 71% qui montre bien les besoins des bars, restaurants et autres discothèques, à qui profitent les derniers assouplissements des mesures covid.

Le chômage partiel sort du mode «crise covid» C'en est maintenant fini des «conditions simplifiées» d'accès aux mesures de chômage partiel. Les dossiers déposés seront désormais soumis aux mêmes règles qu'avant la pandémie après avoir bénéficié à près de 15.000 entreprises luxembourgeoises.

Des chiffres qui témoignent selon l'Adem de l'amélioration de la situation économique conjointement à la situation sanitaire. Mais le manque de matériaux qui pourrait paralyser le secteur de la construction et la fin du chômage partiel en juin pourraient changer la donne.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.