Embarquement pour l'«État de la nature»

Jean-François COLIN Muni de votre passeport fictif, partez à la découverte d'un pays imaginaire. Une initiative du ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, ainsi que de l'administration de la Nature et des Forêts afin de promouvoir l'exploration du patrimoine naturel luxembourgeois.

Avec la crise du coronavirus et son cortège de restrictions attachées aux voyages à l'étranger, plus que jamais «2020, Lëtzebuerg, dat ass Vakanz!». Nombreux sont en effet les résidents résolus à passer l'été à l'intérieur des frontières. Après la chasse au trésor et le «Vëlosummer 2020», initiatives imaginées par le ministère du Tourisme, c'est à présent Carole Dieschbourg (Déi Gréng), ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable qui présente le projet intitulé «État de la nature».

Le concept, développé en collaboration avec l'administration de la Nature et des Forêts, est simple mais réjouira petits et grands. Grâce à un «passeport» fictif, vous pénétrerez dans un pays imaginaire - l'«État de la nature» - à la découverte de ses merveilles naturelles, de ses zones protégées et de la biodiversité qu'il héberge.

L'État de la nature invite le visiteur à découvrir ses merveilles naturelles, ses zones protégées et sa biodiversité Photo: Christof Weber

En même temps que le passeport, sera remise au visiteur une carte du pays, contenant une série de données. Y sont ainsi mentionnés les sentiers nature à vocation pédagogique, l'emplacement des zones protégées, ou encore les pistes cyclables et chemins de liaison permettant de privilégier la mobilité douce.

Une fois le précieux document retiré, soit au «DobausseMinistär», situé au bureau de l'association culturelle Antropical au Mirador à Steinfort, soit dans un des Centres nature et forêt (voir ci-dessous), son détenteur ou sa détentrice s'efforcera de le faire tamponner de six cachets. Ces précieux visas s'obtiennent auprès de cinq «ambassades» de l'État de la nature, en plus du «DobausseMinistär» lui-même. Il s'agit en réalité des cinq Centres nature et forêt que sont Burfelt à Insenborn, Mirador à Steinfort, A Wiewesch à Manternach, Ellergronn à Esch-sur-Alzette et Biodiversum à Remerschen.

Le Centre nature et forêt Ellergronn à Esch-sur-Alzette fait partie du réseau de l'Etat de la nature Photo: Christof Weber

Les passeports dûment noircis des six cachets peuvent ensuite être envoyés à l'administration de la Nature et des Forêts (mention «DobausseMinistär», 81 avenue de la Gare, L-9233 Diekirch). Un tirage au sort avec à la clé des prix tels qu'un pique-nique pour dix personnes avec des produits locaux, ou un sac à dos de randonnée également rempli de produits locaux sera effectué le 15 octobre.

