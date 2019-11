Les premiers des 750 logements du plus grand chantier de la SNHBM, pourront trouver acquéreurs tout début 2020. Son directeur, Guy Entringer, assure que les critères de sélection seront définis d'ici la fin de l'année.

Elmen se mettra en vente dès janvier

Maurice FICK Les premiers des 750 logements du plus grand chantier de la SNHBM, pourront trouver acquéreurs tout début 2020. Son directeur, Guy Entringer, assure que les critères de sélection seront définis d'ici la fin de l'année.

Tout près de l'autoroute d'Arlon et dans la périphérie proche de la capitale, le nouveau quartier d'Elmen, accueillera à terme 2.000 habitants sur un terrain de 27 hectares. Les premiers logements du projet pharaonique de la Société nationale des habitations bon marché (SNHBM) doivent être livrés en 2021. C'est dire si le temps est compté.

La commune de Kehlen et la SNHBM ont annoncé que le 21 janvier 2020 à 19 heures sera organisée une séance d'information «afin de lancer la vente du projet de grande envergure Elmen». Le lieu de la réunion n'est pas encore fixé mais les prix des maisons et appartements et les plans seront présentés lors de cette séance.

«Nous lançons les ventes dès janvier car nous aimerions trouver les acquéreurs des appartements afin qu'ils puissent personnaliser leur futur logement», explique Guy Entringer. Le directeur de la SNHBM assure que la construction des «cinq premiers immeubles vient de démarrer» dans le «village central» d'Elmen.

Sur cette vaste friche de 15 ares seront construits plus de la moitié des 750 logements - 375 maisons et 375 appartements - du projet. Tous les logements de cette partie centrale ne seront toutefois pas mis en vente dès le lancement.

Un chat échaudé craignant l'eau froide, la SNHBM n'a pas l'intention du tout de revivre l'épisode du camping devant sa porte. Des demandeurs de logement avaient campé devant le siège du promoteur public, début octobre, pour être les premiers à déposer leur dossier de candidature. La SNHBM planche justement cette semaine sur un nouveau processus de sélection des candidats en vue du lancement du projet Elmen.

Une fois définis, les critères de sélection devront encore être validés par le conseil d'administration de sorte qu'«avant la fin 2019 nous serons en mesure de donner les critères exacts. Je peux déjà dire qu'il n'y aura pas d'urgence à déposer un dossier puisque la date du dépôt de dossier n'aura plus d'importance», rassure le directeur du promoteur public de logements.

Depuis le lancement officiel du projet le 10 juillet, le chantier avance bien. Les neuf maison-témoins qui se jouxtent toutes, «sont debout et en grande partie en clos fermé. Les travaux techniques intérieurs ont commencé», assure Guy Entringer.

Des maison-témoins qui «seront terminées au printemps, on table sur mars-avril». L'idée de la SNHBM étant de terminer complètement la construction de ces bâtiments en bois - comme le seront l'intégralité des maisons construites à Elmen- durant le temps de sélection des premiers candidats à l'achat.

Les futurs habitants auront le choix entre l'un de ces neuf types de maisons. Les différentes maisons sont déjà réparties sur le plan d'ensemble du quartier, de sorte qu'au moment de l'achat, l'acquéreur choisit un type de maison mais pas son emplacement précis.

Les neuf types de maisons seront uniformément répartis dans le village central. Photo: SNHBM

Les maisons ne disposeront ni de garage, ni de place de stationnement. Le lotisseur a prévu la construction de quatre parkings communs centraux. «Les habitants d'Elmen devront garer leur voiture sur ces parkings mais n'en seront pas propriétaires et ne paieront pas de loyer. En revanche, ils participeront aux frais d'entretien», explique directeur de la SNHBM. Le gros oeuvre du premier parking central de six demi-étages est quasiment terminé.

De la place centrale encore nulle trace sur le site mais la construction de son élément phare, l'école, «démarrera au début de l'année prochaine».