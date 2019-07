Le nouveau quartier d'Elmen, à 12 km à l'ouest de Luxembourg, comptera 375 maisons et 375 appartements. Les futurs acquéreurs auront le choix entre neuf types de maisons. Elle seront toutes en bois.

Luxembourg 10 2 min.

Elmen lance la construction de ses 375 maisons en bois

Maurice FICK Le nouveau quartier d'Elmen, à 12 km à l'ouest de Luxembourg, comptera 375 maisons et 375 appartements. Les futurs acquéreurs auront le choix entre neuf types de maisons. Elle seront toutes en bois.

Elmen, c'est le plus grand projet de construction jamais lancé par la Société nationale des habitations bon marché (SNHBM). Une photo réalisée par nos soins avec un drone, mercredi soir, montre l'emprise au sol du futur projet qui s'étalera sur 27 hectares. La totalité des terrains appartiennent à la SNHBM.

Ce 10 juillet 2019, en présence de la ministre du Logement (Déi Gréng), Sam Tanson, a officiellement été lancée avec une petite année de retard, la construction des toutes premières maisons en bois du village central d'Elmen qui en comptera trois à terme.



7 Photo: Guy Wolff

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Guy Wolff Photo: Guy Wolff Photo: Guy Wolff Photo: Guy Wolff Photo: Guy Wolff Photo: Guy Wolff Photo: Guy Wolff

Dans ce village central de 15 ares seront construits plus de la moitié des 750 logements (375 maisons et 375 appartements) du projet Elmen qui fera gonfler la population de la commune de Kehlen de 1.000 habitants dans un premier temps. L'ensemble du projet doit fournir un nouveau toit à 2.000 personnes.



Les premières maisons d'Elmen livrées en 2021 Projet phare de la Société nationale des habitations bon marché (SNHBM), le nouveau village d'Elmen, près d'Olm, sera habité à partir de la «rentrée 2021-2022» et non 2020 comme prévu. Les 100 premiers logements seront prêts en même temps que l'école.

Les futurs habitants auront le choix entre seulement neuf types de maisons. Les neuf premières maisons témoin sont d'ailleurs en cours de construction l'une à côté de l'autre sur le site. Le gros œuvre de deux d'entre elles se termine. Les différentes maisons sont déjà réparties sur le plan d'ensemble du quartier, de sorte qu'au moment de l'achat, l'acquéreur choisit un type de maison mais pas son emplacement précis.

La vente démarre en janvier 2020



Les maisons unifamiliales disposeront de 3 à 4 chambres à coucher et une ou deux salles de bain. La plupart auront deux niveaux. A la place de la cave les maisons auront un débarras pour le stockage.



Les neuf types de maisons seront uniformément répartis dans le village central. Photo: SNHBM

Elmen comptera aussi des immeuble construits en dur qui seront implantés soit à proximité des parkings à étages, soit en bordure du village. Pour ne pas qu'ils s'imposent dans le paysage, les logements compteront un maximum de 3 niveaux et proposeront entre 3 et 8 unités au maximum.



Maison et appartements seront chauffés avec un chauffage carbone innovant, variante «la plus avantageuse pour ce qui est du rapport entre les coûts d’installation et de fonctionnement», écrit la SNHBM.

3 Photo: SNHBM

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: SNHBM Photo: Steinmetzdemeyer Architectes Photo: Steinmetzdemeyer Architectes

Une séance d’information aura lieu «en janvier 2020» pour lancer la vente des premières unités. Afin de garantir une mixité, la SNHBM a prévu qu'un quart des logements sera affecté à la location subventionnée ou abordable et les trois quarts restants à la vente.

A noter qu'une priorité sera donnée aux personnes «habitant et travaillant depuis un certain nombre d’années dans les communes de Kehlen et de Koerich».