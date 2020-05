Principal chantier de la SNHBM destiné à accueillir quelque 2.000 habitants, le projet a été déclaré «d'intérêt général» par le Conseil de gouvernement. Une première qui ouvre la voie à un financement au-delà de 40 millions d'euros pour ce site de 27 hectares situé entre Kehlen et Olm

Elmen choisi comme site de référence

Deux ans après le premier coup de pelle, le chantier d'Elmen devient officiellement un projet «d'intérêt général». Validée discrètement le 15 mai dernier en Conseil de gouvernement, cette annonce doit permettre à l'Etat de «déposer un projet de loi qui l'autorise à franchir le seuil des 40 millions d'euros», indique Guy Entringer, directeur de la SNHBM en précisant que ceci «constitue une première au Luxembourg».

Dans les faits, cette classification devrait permettre non pas une accélération de la construction des 375 maisons en bois, des parkings communs ou de l'école prévus sur les 27 hectares du site mais bel et bien de marquer l'empreinte de l'Etat dans le domaine du logement social. En clair, le site d'Elmen et ses 750 logements doivent servir de jalon pour accélérer la mise en oeuvre de nouveaux projets d'envergure.

Les premières maisons d'Elmen livrées en 2021 Projet phare de la Société nationale des habitations bon marché (SNHBM), le nouveau village d'Elmen, près d'Olm, sera habité à partir de la «rentrée 2021-2022» et non 2020 comme prévu. Les 100 premiers logements seront prêts en même temps que l'école.

Logiquement, les projets Wunne mat der Wooltz à Wiltz et le futur éco-quartier Neischmelz à Dudelange, tous deux gérés par le Fonds du logement, devraient bénéficier également d'un tel projet de loi. Pour mémoire, ces deux sites doivent héberger, à l'horizon 2040, plus de 4.000 nouveaux habitants et héberger de nouveaux modèles d'habitat.

Sollicité, le ministère du Logement n'a pas souhaité expliciter précisément les conséquences concrètes de cette décision, préférant attendre «une communication officielle» de la part d'Henri Kox (Déi Gréng). Cette dernière interviendra mercredi avec une conférence de presse portant sur «la crise du corona et le défi du logement abordable». A noter enfin que les logements du site d'Elmen, qui devaient être mis en vente en janvier dernier, devraient finalement l'être «en juillet», selon les indications fournies par Guy Entringer.

