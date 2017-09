Par Maurice Fick



«C'est moi qui ai dessiné les premiers plans de la passerelle»... il y a dix ans. Alors que la passerelle pour vélos flottant sous le Pont Adolphe sera inaugurée ce dimanche à 11 heures, Jo Simon a décidé de sortir de l'ombre. Humblement. Membre du comité de la LVI (Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ) en 2007, il a mis son idée sur papier, l'a donnée au ministre des Transports de l'époque, Claude Wiseler, et n'en a plus entendu parler jusqu'à... l'arrivée au ministère de François Bausch.

«C'est la première passerelle au monde qui est suspendue de cette façon sous un pont existant et en plus, sous un pont historique! C'était un challenge d'y parvenir en respectant le caractère historique du Pont Adolphe et en lui conférant un élément nouveau très spectaculaire», avait lancé François Bausch, ministre des Infrastructures, à la mi-juillet, lors de la présentation de l'ouvrage inédit à la presse [à voir en Vidéo].

Jo Simon: «Pour moi c'était clair qu'il n'y avait pas de place pour une piste cyclable sur le tablier du Pont Adolphe».

Photo: Anouk Antony

Ce dimanche, les Luxembourgeois vont découvrir la fameuse «Vëlos-bréck» de 154 mètres de long mais jamais il n'ont entendu parler de Jo Simon, l'homme qui a inventé et dessiné la passerelle il y a déjà dix ans.



«Une mère reconnaît toujours ses petits»

Pas de doute, la paternité de l'idée de construire une discrète passerelle pour vélo entre les jambes de l'imposant ouvrage centenaire lui revient. Ce que reconnaît volontiers le ministère des Infrastructures que wort.lu a interrogé.



Jo Simon le sait en son for intérieur mais ne le revendique pas. Quand on lui pose la question clairement, il répond: «J'en suis sûr. C'est un peu comme chez les chats: une mère reconnaît toujours ses petits», glisse Jo Simon avec un rictus bienveillant, tandis que ses sourcils blancs viennent frotter le cadre de ses lunettes lui donnant un faux air de Woody Allen.

Jo Simon.

Photo: Anouk Antony

En regardant de loin la discrète passerelle filer sous le pont, Jo Simon, 70 ans, dit son bonheur: «Ça me fait un grand plaisir... surtout pour les cyclistes. Avec ses 4 mètres de large, c'est une solution confortable et sûre. Ils vont profiter d'une vue imprenable tout en étant protégés du soleil et des intempéries.»

Chez ce discret activiste de l'ombre de la cause «vélo» et ancien ingénieur en électronique de l'Arbed à la retraite, le déclic se produit après le 17 mars 2007. Le jour où l'urgente réhabilitation de grande envergure du Pont Adolphe, trait d'union entre le centre-ville et la gare de Luxembourg, fait l'objet d'une réunion publique au Grand Théâtre. Près de 900 personnes y assistent mais «seuls 5%, peut-être 10% des personnes se soucient de savoir comment les vélos traverseront le pont», se souvient Jo Simon. Lui n'a d'yeux que pour ça.



Un long silence ministériel...



Il écoute les explications. L'idée étant de faire passer le tram sur l'ouvrage rénové. Un tram qui prendra deux voies sur le tablier. «J'avais vaguement l'idée que si on ne supprimait pas une voie automobile pour réaliser une piste cyclable convenable sur le pont, il n'y aurait que de mauvaises solutions. J'ai vu qu'il y avait la possibilité de passer en dessous».

L'idée germe. Jo Simon met la main sur les plans originaux du pont qu'il a tout simplement demandés et obtenus auprès des Ponts et Chaussées et «j'ai essayé de mesurer et de dessiner un projet réalisable. Comme j'ai trouvé que c'était possible de mettre une passerelle sous le pont j'ai demandé une audience à Claude Wiseler», ministre des Transports du gouvernement de Jean-Claude Juncker en 2007. C'était en avril. L'ancien membre du comité (et toujours bénévole) de la LVI, attendra le 17 octobre 2007 pour être reçu au ministère. «J'ai montré le plan à M. Wiseler qui l'a sans doute poliment mis dans un tiroir».

Le silence radio est long. «Je n'ai jamais eu de nouvelles. Mais ça ne m'a pas empêché de dormir», glisse le bonhomme longiligne bien connu chez Sudgaz pour y avoir dirigé la société durant des années.



«C'est François Bausch qui a creusé. Et il a réagi très vite», se rappelle Jo Simon. François Bausch (Les Verts) passe aux rênes du ministère des Infrastructures en décembre 2013 et «trouve l'idée formidable». De plus, le Service des Sites et Monuments nationaux «n'a pas eu d'objections quant au patrimoine Unesco non plus, donc nous avons procédé», explique le Service communication du ministère.



... Avant la reconnaissance



Sur l'invitation pour l'inauguration de la Vëlos-bréck ce dimanche, le ministère du Développement durable et la Ville de Luxembourg précisent bien que la passerelle pour vélos a été «conçue par l'Administration des Ponts et Chaussées» mais sur «base d'une proposition d'octobre 2007 de la LVI, Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ».

En 2007, «Jo Simon (à droite sur la photo) a présenté son idée au comité de la LVI qui était majoritairement pour une piste sur le pont», se souvient Gust Muller, ex-président de la LVI (à gauche).

Photo: Anouk Antony

Présidée par Monique Goldschmit, forte de près de 1.500 membres et capable de mobiliser largement ses troupes pour la cause du vélo (comme ce fut le cas sur le Pont Adolphe en mars 2015), la LVI défend les intérêts des cyclistes aussi bien auprès du grand public que de la politique pour améliorer les conditions de sécurité de ceux qui enfourchent la «petite reine» au quotidien et pour promouvoir le vélo comme moyen de transport. Sans le nommer -dans cette histoire qui semble anecdotique à première vue- il a été rendu à César ce qui lui appartient.



Pour l'anecdote historique, on retiendra aussi que juste avant de présenter son idée et ses plans au ministre Claude Wiseler, «Jo Simon a présenté son idée au comité de la LVI qui était majoritairement pour une piste sur le pont», se souvient Gust Muller, ex-président de la LVI. C'est dire si Jo Simon est opiniâtre.