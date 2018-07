Un train a été évacué ce lundi midi au Luxembourg après qu'une technicienne de surface a fait un malaise à bord. Deux de ses collègues se trouvaient également en difficulté.

Elle mange un "space-cake" et s'évanouit: un train évacué

C'est après avoir nettoyé un train dans la gare centrale de Luxembourg que les trois techniciens de surface se sont sentis mal. A tel point que l'un d'entre eux a fait un malaise à bord.

La police, alertée, ne pouvait cependant pas intercepter le train, qui venait de partir. Par mesure de sécurité, il a donc dû être évacué dans la gare la plus proche: les passagers ont ainsi dû descendre à Rood/Syr.

Le train a fait l'objet d'un examen approfondi, mais sans résultats concluants.

Ce n'est que plus tard que la cause du malaise et des nausées des techniciens de surface a été connue: l'équipe de nettoyage avait trouvé un paquet de biscuits et les avait mangés. Bien évidemment, ces biscuits étaient en réalité des "space-cake", au haschich avec une teneur en THC de 0,3%.

