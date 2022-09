Lors de deux visites d'État, en 1972 et 1976, les chefs d'État de la Grande-Bretagne et du Luxembourg ont évoqué leurs relations historiques et amicales.

Visite au Grand-Duché

Elizabeth II et le Luxembourg, un lien chaleureux

Tom RÜDELL Lors de deux visites d'État, en 1972 et 1976, les chefs d'État de la Grande-Bretagne et du Luxembourg ont évoqué leurs relations historiques et amicales.

Ce furent trois jours historiques : du 8 au 11 novembre 1976, la reine Elizabeth II et son époux le prince Philip se sont rendus au Luxembourg. Cette visite d'État était la première visite officielle d'un chef d'État britannique au Grand-Duché.

A 11h55, le 8 novembre, le grand-duc Jean et la grande-duchesse Joséphine Charlotte étaient arrivés au Findel, Jean avait passé en revue la «compagnie d'honneur» au son du Wilhelmus et salué les personnalités présentes. Puis, à midi pile, «l'avion de la reine a roulé sur la piste d'atterrissage. [...] L'accueil du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse fut chaleureux», selon le Luxemburger Wort du 9 novembre 1976. Et on peut croire le rapporteur, car la maison royale britannique et la famille grand-ducale étaient et sont depuis longtemps liées politiquement et aussi amicalement.

Le grand-duc Jean visite Londres en 1972

En 1972 déjà, Jean et son épouse Joséphine Charlotte avaient visité la Grande-Bretagne - à une époque extrêmement passionnante pour la Grande-Bretagne et l'Europe. En effet, le gouvernement britannique venait tout juste de signer les traités d'adhésion à la Communauté européenne. Les hommes politiques luxembourgeois ont été, après la Seconde Guerre mondiale, «des pionniers pour une meilleure cohésion de l'Europe et pour des possibilités de meilleure coopération», a déclaré Elizabeth dans son discours de bienvenue à ses hôtes d'État. Le Luxembourg est «pour les Britanniques l'exemple type de la manière dont on peut, sans renier sa personnalité, être membre des communautés européennes», a interprété le Luxemburger Wort.

Dans la même allocution de la reine, le lien historique a été particulièrement clair : «J'ai eu le plaisir et l'honneur d'accueillir déjà de nombreux chefs d'État à Londres, mais je suis certaine que Votre Altesse Royale est le premier de ces invités à avoir servi activement dans l'armée britannique», a déclaré Elizabeth, faisant ainsi référence au service militaire de Jean dans les «Irish Guards» de novembre 1942 à mai 1945 : «Vous avez ainsi combattu pour tous les hommes épris de liberté en Europe».

Mais le lien historique, selon la reine, remonte encore plus loin, à «l'âge des ténèbres», lorsqu'un «moine de Northumbria fut accueilli à Echternach et y fonda une abbaye» - il s'agit bien sûr de saint Willibrord. Richard II a ensuite noué une «relation plus personnelle» avec le Luxembourg en épousant Anne de Bohême, la petite-fille de Jean l'Aveugle. Et «l'homme qui fut plus tard Guillaume III» serait parti du château de Vianden dans les Ardennes luxembourgeoises. Et enfin, «dans les jours sombres de 1940», leur pays aurait été en mesure «d'offrir un refuge à votre mère, la grande-duchesse Charlotte, aimée de tous».

«Accueil enthousiaste» pour la reine en 1976

En 1976, c'est le déplacement de la reine d'Angleterre vers le Grand-Duché qui était alors au programme. La reine et le Grand-Duc étaient «pour beaucoup l'expression de la liberté préservée et retrouvée», écrivait le Luxemburger Wort sous le titre «Le Luxembourg réserve à la reine un accueil enthousiaste». Cela était sans doute dû en grande partie à une phrase luxembourgeoise avec laquelle Elizabeth a gagné le cœur des personnes présentes devant le palais : «Ech mengen, mäi Lëtzeburgesch ass net esou gudd, wéi Äert Englesch» (Je pense que mon luxembourgeois n'est pas aussi bon que mon anglais).

La suite de l'itinéraire comprenait des visites à Esch-sur-Alzette, à l'usine Arbed de Differdange et, tout à fait dans l'esprit de l'histoire déjà mentionnée, à «Echternach, la ville de Willibrord, et à Vianden, la petite ville de l'Our». Elle est «profondément émue par la chaleur de l'accueil que nous a réservé le peuple luxembourgeois», écrira plus tard la reine par télégramme au grand-duc Henri. «Quatre beaux jours heureux pour tous les participants se sont achevés», écrit le Luxemburger Wort le 13 novembre. «Elles ont été, selon le chef de presse britannique Ronald Allison, 'a very, very great success'».

3 5 novembre 1976 : Rapport dans le "Luxemburger Wort" sur la visite d'Etat du couple royal britannique au Luxembourg Photo: LW-Archives

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. 5 novembre 1976 : Rapport dans le "Luxemburger Wort" sur la visite d'Etat du couple royal britannique au Luxembourg Photo: LW-Archives Photo: LW-Archives Photo: LW-Archives

Et l'amitié a duré jusqu'à la mort : «Je garde un très bon souvenir de votre père» disait la lettre de condoléances de la reine d'avril 2019 au grand-duc Henri : «J'ai été très attristée par la nouvelle du décès de votre père».

7 Visite d'État au Luxembourg en novembre 1976 (de g. à dr.) : Prince Henri, Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, Prince-Régent Philip, Reine Elizabeth II et Grand-Duc Jean Photo d'archives: MARCEL TOCKERT

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Visite d'État au Luxembourg en novembre 1976 (de g. à dr.) : Prince Henri, Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, Prince-Régent Philip, Reine Elizabeth II et Grand-Duc Jean Photo d'archives: MARCEL TOCKERT Cliché avant le dîner de gala au Palais du Parlement : le couple grand-ducal Jean et Joséphine Charlotte avec les invités d'État britanniques. Egalement sur la photo : le futur Grand-Duc Henri (2e à partir de la gauche), la Princesse Margaretha (à gauche), la Princesse Marie-Astrid (2e à partir de la droite) et le Prince Jean (à droite). Photo: Jean Weyrich/Photothèque de la Ville de Luxembourg Des fleurs pour la Reine à Luxembourg Photo: Jean Weyrich/Phototheque de la ville de Luxembourg Arrivée de la Reine Elizabeth II et du Prince Philip à l'aéroport de Luxembourg. Photo: Le Sibenaler/Photothèque de la Ville de Luxembourg La Reine Elisabeth II et son époux le Prince Philip lors d'une visite d'Etat le 8 novembre 1976 à Luxembourg. Sur la photo : le ministre d'État Gaston Thorn (à gauche). Photo: Jean Weyrich/Phototheque de la ville de Luxembourg/1976 Les conjoints des souverains en conversation avec des badauds. Photo: Le Sibenaler/Phototheque de la ville de Luxembourg Le Grand-Duc Jean lors d'une promenade dans la capitale avec la Reine Elizabeth II le 9 novembre 1976. Derrière lui : La grande-duchesse Joséphine Charlotte et le prince Philippe. Photo: Le Sibenaler/Phototheque de la ville de Luxembourg

Cet article a écrit pour la première fois sur wort.lu/de

