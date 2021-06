Trois mois après avoir entamé les discussions pour le rachat de 82 parcelles situées le long de l'A3 pour permettre son passage à 2x3 voies, le ministère des Travaux publics assure que le chantier débutera bien à l'automne.

«Les négociations avec les propriétaires avancent bien»

Jean-Michel HENNEBERT Trois mois après avoir entamé les discussions pour le rachat de 82 parcelles situées le long de l'A3 pour permettre son passage à 2x3 voies, le ministère des Travaux publics assure que le chantier débutera bien à l'automne.

Après quatre ans d'attente et à quatre mois du lancement du chantier d'élargissement de l'A3, tous les signaux seraient au vert à en croire le ministère des Travaux publics. Si le projet est connu depuis 2017 et doit aboutir à une transformation d'une section de douze kilomètres entre la frontière française et la Croix de Cessange, des inconnus planaient encore autour de l'acquisition de 15,6 hectares auprès d'une vingtaine de propriétaires privés.

Des dizaines de propriétaires à convaincre pour élargir l'A3 Avalisé en 2017 , le projet qui doit débuter mi-2021 et aboutir à la création de nouvelles voies de circulation entre la frontière française et la Croix de Gasperich nécessite des négociations avec des dizaines de personnes privées, indique mardi le ministre de la Mobilité.

«Aucun report du début des travaux n'est à l'ordre du jour», indique vendredi une porte-parole du ministère des Travaux publics qui ajoute que «les négociations avec les propriétaires sont toujours en cours et avancent bien». Une réponse laconique qui se garde bien de faire état d'un point sur la surface globale déjà acquise, le montant déboursé et/ou d'éventuels conflits.

En mars dernier, François Bausch (Déi Gréng) indiquait que le Fonds des routes devait acquérir 82 parcelles situées de part et d'autre de l'A3 pour mener à bien le chantier qui doit permettre la création d'une troisième voie, utilisée aux heures de pointe pour le covoiturage et les transports en commun. Pour ce faire, l'autoroute la plus fréquentée du pays sera équipée d'un dispositif capable d'évaluer la densité du trafic pour activer et désactiver la circulation prioritaire.

Les bouchons coûtent 1,4 milliard d'euros au pays La facture de l'engorgement de la circulation pèserait pour 3,3% du PIB luxembourgeois. Le chiffre a été avancé, ce mercredi, lors du débat sur les mobilités de demain organisé par la Fondation Idea.

Prévus pour s'étaler jusqu'en 2026, les travaux débuteront par la création d'un passage à gibiers à hauteur de Zoufftgen avant d'entamer l'élargissement à proprement parler de la section comprise entre l'échangeur de Livange et la Croix de Gasperich. Des travaux qui ne seront pas sans incidence sur le trafic, puisque des fermetures partielles, temporaires et même complètes des différents tronçons seront au programme. Sur les parties en cours d'aménagement, la vitesse sera limitée à 70 km/h. De quoi impacter les quelque 90.000 véhicules qui empruntent quotidiennement cet axe.

