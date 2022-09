Chef de division de la pharmacie et des médicaments, le Dr Anna Chioti revient sur les spécificités des nouveaux vaccins anti-covid et sur l’importance des campagnes de vaccination pour contrer le virus.

Luxembourg 6 min.

Dr Anna Chioti

«Elargir la protection contre les variants préoccupants»

Chef de division de la pharmacie et des médicaments, le Dr Anna Chioti revient sur les spécificités des nouveaux vaccins anti-covid et sur l’importance des campagnes de vaccination pour contrer le virus.

Le covid n'est pas encore un souvenir, même si la porte de sortie n'a jamais été aussi proche, si l'on en croit le patron de l'OMS. En attendant, la vigilance reste encore et toujours de mise, et ce même si le quotidien n'a jamais été aussi semblable à l'avant-pandémie vis-à-vis des masques et des restrictions sanitaires.

Une avancée en grande partie rendue possible grâce à la grande campagne de vaccination lancée depuis des mois, dont l'arsenal vient d'être complété par deux nouveaux vaccins. On fait le point sur leurs spécificités avec le Dr Anna Chioti.

Le Luxembourg identifie plusieurs types de covid long Première du genre, une étude menée par un consortium de chercheurs révèle que le covid long n’est pas une maladie unique, mais peut prendre diverses formes avec des symptômes et des traitements potentiels à adapter selon les cas.

Quelles sont les spécificités de cette nouvelle génération de vaccins?

«Depuis le 1er septembre, de nouveaux vaccins, dit 'adaptés', ont reçu une autorisation de mise sur le marché en Europe. Ces vaccins sont Comirnaty Original/Omicron BA.1 et Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1. Ils fonctionnent de la même manière que les vaccins originaux, car étant toujours basé sur la technologie de l’ARNm.

Ces vaccins sont adaptés (c'est-à-dire mis à jour) pour mieux correspondre aux variants en circulation du SARS-CoV-2. Ils permettent d’élargir la protection contre les différents variants et devraient donc aider à maintenir une protection optimale contre le covid-19 à mesure que le virus évolue.

Ces nouveaux vaccins fonctionnent-ils sur tous les sous-variants d'Omicron?

«Chaque vaccin adapté cible un ou plusieurs sous-variant d’intérêt (de la même façon que les vaccins saisonniers contre la grippe). Il est impossible de spéculer sur les vaccins adaptés qui offriront la meilleure protection, car nous ne pouvons pas prédire quelles variantes du virus émergeront et circuleront plus tard au cours de l'automne et de l’hiver.

Les sous-variants Omicron sous surveillance D'après l'OMS, dans le contexte de transmission généralisée du variant Omicron à travers le monde et de l’augmentation de la diversité virale qui a déjà été établie, il a été décidé d'ajouter une nouvelle catégorie au système de suivi du virus, centrée sur les variants, appelée « lignées de variants préoccupants sous surveillance » (VOC-LUM). Le but? Signaler aux autorités de santé publique du monde entier quelles lignées de variants préoccupants il conviendrait de surveiller en priorité. L’objectif principal de cette catégorie est d’étudier si ces lignées peuvent constituer une menace supplémentaire pour la santé publique par rapport à d’autres virus. «S’il s’avère que l’une de ces lignées présente des caractéristiques distinctes de celles du variant initial auquel elle est apparentée, le Groupe consultatif technique sur l’évolution du virus SARS-CoV-2 se réunira et pourra conseiller à l’OMS de lui attribuer une dénomination distincte.» Sont actuellement surveillés les variants dits BA.4, BA.5, BA.2.12.1 et BA.2.75.

Ces nouveaux vaccins adaptés et approuvés devraient tous étendre l'immunité contre les variants préoccupants, en particulier l'Omicron et les sous-variants apparentés. Les données ont montré que ces vaccins déclenchaient de fortes réponses immunitaires contre Omicron BA.1 et le virus d'origine chez les personnes précédemment vaccinées.

Ils seraient d’ailleurs plus efficaces pour déclencher des réponses immunitaires contre le sous-variant BA.1 que les vaccins originaux. Des données préliminaires indiquent également que les anticorps générés par ces vaccins adaptés peuvent neutraliser d'autres sous-variants d'Omicron, notamment BA.2, BA2.75 et BA.5.

Le vaccin Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, qui vient d'être recommandé pour autorisation, a la même composition que le vaccin Comirnaty Original/Omicron BA.1, sauf qu'il contient des ARNm correspondant à des sous-variants Omicron BA.5 différents mais très étroitement apparentés (avec la même protéine Spike de BA .4). Les résultats pour Comirnaty Original/Omicron BA.1 peuvent raisonnablement être extrapolés au vaccin ciblant les sous-variants BA.4 et BA.5.

Quels sont les bénéfices d’avoir sa dose de rappel avec ces nouvelles versions de vaccin plutôt qu’avec les anciennes ?

«Des études ont montré que ces deux nouveaux sérums peuvent déclencher de fortes réponses immunitaires contre Omicron BA.1 et la souche SARS-CoV-2 originale chez les personnes précédemment vaccinées. Ils seraient en particulier plus efficaces pour déclencher des réponses immunitaires contre le sous-variant BA.1 que les vaccins originaux.

Que va-t-il advenir des anciens vaccins stockés sur le territoire national?

«Les vaccins originaux continueront d'être utilisés dans les campagnes de vaccination au sein l'UE. À mesure que le virus continue d'évoluer, l'effet protecteur de ces vaccins diminue en ce qui concerne la prévention des infections et des maladies bénignes, mais ils continuent d'être efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès. Il est prouvé que la protection initiale contre les infections et les maladies bénignes en particulier diminue environ six mois après la primo-vaccination. La plupart des cas de maladie grave surviennent encore chez des personnes non vaccinées.

Les vaccins adaptés sont autorisés pour un usage en tant que dose de booster uniquement, au minimum 3 mois après un cycle de primo-vaccination complet.

Y aura-t-il assez de vaccins pour tout le monde? Quand sont attendues les prochaines livraisons?

«Nous recevons suffisamment de vaccins pour vacciner toute la population et bien au-delà. Les livraisons ont lieu de manière régulière pour nous assurer un approvisionnement continu tel que prévu par les accords passés au niveau européen.

Il n'est pas possible de prédire comment le virus évoluera à l'avenir et quels variants circuleront cet hiver. Dr Anna Chioti

A qui s’adressent spécifiquement ces nouveaux vaccins? Est-ce que l’ensemble de la population se fera vacciner?

«Le gouvernement luxembourgeois, se basant sur la recommandation du Conseil des maladies infectieuses (CSMI), invite actuellement toutes les personnes de plus de 60 ans ainsi que toute personne présentant un facteur de risque de forme grave de la maladie, indépendamment de l'âge, à effectuer une vaccination de rappel.

Quels sont les impératifs de conservation de ces nouveaux vaccins?

«Les vaccins adaptés sont conservés dans les mêmes conditions que les vaccins à ARNm originaux.

Doit-on s’attendre à des nouvelles versions de vaccin tous les ans comme pour la grippe?

«À mesure que la pandémie évolue, la stratégie de l'UE, suivie par le Luxembourg, consiste à disposer d'une large gamme de vaccins adaptés qui ciblent différentes variantes du SARS-CoV-2, afin de disposer d'une pluralité d'options pour concevoir la stratégie de vaccination nationale. Il s'agit d'un élément clé de la stratégie globale de lutte contre la pandémie car il n'est pas possible de prédire comment le virus évoluera à l'avenir et quels variants circuleront cet hiver.

D'autres vaccins adaptés incorporant différentes variantes, tels que les sous-variants Omicron BA.4 et BA.5, sont actuellement en cours d'examen par l'EMA ou le seront prochainement et, s'ils sont autorisés, viendront étendre encore l'arsenal de vaccins disponibles. Les données cliniques générées avec les vaccins bivalents originaux/BA.1 recommandés aujourd'hui soutiendront l'évaluation et l'autorisation d'autres vaccins adaptés.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.