L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) vient de mettre à jour ses données et de publier un nouveau classement.

Luxembourg 2 min.

Classement européen

Egalité femmes-hommes: le Luxembourg en progrès

Pascal MITTELBERGER L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) vient de mettre à jour ses données et de publier un nouveau classement.

Depuis 2010, l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) mesure et publie un indice, qui permet d'évaluer et de classer les 27 pays de l'UE. Celui-ci est basé sur les écarts entre hommes et femmes dans six domaines: l'emploi, le revenu, l'éducation, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la prise de décision et la santé.

«Les femmes peuvent jouer un rôle clé» La ministre Taina Bofferding et Aline Muller, la directrice générale du Liser, ont signé une nouvelle coopération pour analyser les conséquences de la hausse des prix et des habitudes de consommation du point de vue du genre.

L'EIGE vient de mettre à jour ses données et de publier un nouveau classement, et le Luxembourg s'en tire plutôt bien, à la 9e place. La Suède, le Danemark et les Pays-Bas occupent le podium 2022.

Au-dessus de la moyenne

«Avec une augmentation de 12,3 points, le Luxembourg se voit aujourd’hui attribuer un score de 73,5 points, ce qui correspond à une amélioration de plus de 20% depuis 2010», s'est félicité le ministère de l'Egalité entre les femmes et les hommes dirigé par Taina Bofferding (LSAP), dans un communiqué. La moyenne européenne se situe à 68,6 points, et le Grand-Duché est le pays qui a connu la plus forte progression depuis la mise en place de cet indice.

Le classement 2020 de l'EIGE. Graphique : EIGE

Dans le détail, au Luxembourg, l'écart des revenus entre femmes et hommes s'est réduit, et il y a aussi une amélioration dans les domaines de la santé et de la prise de décision. Le «score» du Grand-Duché reste stable pour l'emploi et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Seule catégorie en légère baisse : l'éducation. «Selon l’EIGE, la raison en est que, comme dans toute l’UE, la pandémie de covid-19 a aggravé les inégalités sociales dans le domaine de l’éducation», explique le ministère.

Le Luxembourg ne compte que 16 femmes bourgmestres Il existe des secteurs où le déséquilibre entre les sexes persiste et la politique locale en fait partie.

Pour Taina Bofferding, l'indice de l'EIGE, qui est d'ailleurs à la base de l'Observatoire de l'égalité lancé au Luxembourg, est un outil important. «On ne peut que changer et améliorer ce que l’on mesure. C’est pourquoi les travaux de l’Observatoire de l’égalité sont essentiels pour suivre et analyser l’évolution de la situation de l’égalité entre les genres afin d’en faire une réalité au quotidien.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.