Égalité des chances: «bilan mitigé» pour le projet Girl's Day - Boy's Day

Depuis 2006, le projet «Girl's Day - Boy's Day» permet aux jeunes luxembourgeois de découvrir une profession dite «atypique» pendant une journée, afin de dépasser les stéréotypes de genre dans l'orientation professionnelle. En raison d'un «bilan mitigé» au cours des deux dernières années, l'initiative 2018 est pour l'instant reportée. Après modifications, elle devrait renaître sous un autre nom, potentiellement en fin d'année.

(JV) - Selon Sylvie Andrich-Duval, qui a adressé une question parlementaire à la Ministre de l'égalité des chances Lydia Mutsch à ce sujet, les choix d'orientation professionnelle et les projets de vie de la jeunesse sont bien souvent conditionnés par «des idées préconçues» ainsi que «l'influence des rôles sociétaux».



En quelques mots, «beaucoup d'élèves choisissent des métiers typiques pour leur genre». Ainsi, les filles auraient tendance à choisir des métiers liés à l'enfance, tandis que les garçons emprunteraient la voie des travaux manuels, comme l'artisanat ou l'industrie.



Faire sortir les stéréotypes de genre de la tête des jeunes



Depuis 2006, le projet «Girl's Day - Boy's Day» (GDBD), version européenne de l'initiative américaine «Take your daughter to work-day», a pour objectif, chaque année au mois de mai, de tordre le cou aux idées reçues en incitant les jeunes luxembourgeois à quitter les sentiers battus pour explorer des filières contraires à ces stéréotypes de genre. Il leur permet ainsi, au cours d'une journée de travail, de découvrir une profession dite «atypique».

Lancé en 2002 au Luxembourg sous le nom de «Girl's Day», le GDBD intègre en 2006 le «Boy's Day», créé l'année précédente, pour atteindre sa forme actuelle et proposer des parcours aux jeunes des deux sexes. De 2011 à 2016, il est coordonné par l'Agence pour le Développement de l'Emploi (ADEM). Depuis 2017, c'est la Maison de l'orientation du ministère de l'Éducation nationale qui s'en charge.



Au fil des années, les différentes éditions du GDBD attirent de nombreuses personnes. Selon Lydia Mutsch, Ministre de l'égalité des chances, Nicolas Schmit, Ministre du Travail, et Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale, qui ont répondu à la question parlementaire de Mme. Andrich-Duval, le salon a attiré, entre 2013 et 2016, entre 110 et 160 entreprises et institutions d'accueil chaque année.



Ces dernières ont déclaré, à chaque édition, 1.004 à 1.393 offres de stage.



Entre 800 et 1.134 élèves ont également participé à chaque édition, au sein d'une trentaine de lycées. Parmi eux, on compte deux tiers de filles pour un tiers de garçons.

À partir de 2014, le bilan devient «mitigé»



Cependant, en 2014, un «premier déséquilibre massif entre offre et demande» commence à se faire sentir: 80 offres de stage dans le domaine de la petite enfance, destinées à des garçons, demeurent sans réponse. En 2015, c'est une cinquantaine d'offres, dans le secteur de l'artisanat, qui ne trouvent aucune réponse chez les filles.



Les chiffres de 2016, quant à eux, prouvent la poursuite du désintérêt des jeunes pour ces offres de stage: seulement 9 inscriptions de filles sur les 34 stages en transport/logistiques proposés, et seulement 84 inscriptions de garçons sur 127 offres dans le domaine de la petite enfance.



Raison de cette baisse de régime, selon les destinataires de la question parlementaire: les jeunes s'inscrivent avant tout au GBDB pour «la possibilité de passer une journée au sein d'une entreprise plutôt que la découverte d'un métier dit "atypique"».



Une renaissance probable au cours de l'année 2018



De plus, «la répartition restrictive des offres de stage est non seulement contradictoire avec l'idée de base de l'initiative, notamment supprimer les termes "typique" et "atypique" dans le monde des professions, mais elle freine de plus en plus l'ambition des jeunes à participer à cette journée».

Pour ces raisons, le «Girl's Day - Boy's Day» de mai 2018 est reporté à une date ultérieure, afin que le projet «puisse être repensé compte tenu du bilan mitigé des deux dernières années». L'initiative reviendra, probablement sous un autre nom, après modification afin de mieux correspondre aux besoins actuels des jeunes.



Aucune date n'est encore annoncée, mais le projet «pourrait être lancé avant la fin de l'année; à moins qu'un autre moment au cours de l'année scolaire s'avère plus opportun».

