Effondrement dans un tunnel ferroviaire en travaux

Un éboulement de roche s'est produit samedi matin dans le tunnel ferroviaire « Schieburg » entre Kautenbach et Wilwerwiltz, dans le nord du pays. L'infrastructure est actuellement en travaux. Il n'y a pas de blessé.

Via un communiqué publié ce dimanche en fin d'après-midi, les CFL ont confirmé qu'un éboulement de roche s'est produit dans un de ses tunnels ferroviaires, dénommé « Schieburg », entre Kautenbach et Wilwerwiltz, dans le nord du Luxembourg. L'information avait été révélée un peu plus tôt dans l'après-midi par nos confrères de RTL.

L'incident s'est produit samedi matin dans ce tunnel traversé par la ligne 10 des CFL, qui relie Luxembourg-Ville à Gouvy puis Liège, en Belgique. Des travaux sont actuellement en cours, notamment dans le tunnel, et aucun train n'y circule donc. Il n'y a pas de blessé.

«Hier (samedi, NDLR) matin, autour de 11h, une partie de la roche derrière la voûte du tunnel « Schieburg » entre Kautenbach et Wilwerwiltz s’est éboulée sur une longueur de 4 mètres, dans le cadre de travaux de maintenance prévus au niveau de ce tunnel», expliquent les CFL.

Etudes en cours par les CFL

L'entreprise assure que toutes les mesures de sécurité ont été prises dans le cadre de ce chantier. «Ainsi des sondages géologiques et des ancrages visant à garantir la stabilité de la roche environnante ont été effectués en amont des travaux», indique-t-on dans le communiqué.

Malgré tout, un effondrement s'est donc produit. «Au vu de ce constat, une évacuation immédiate du tunnel a été effectuée. Des études sont en cours pour déterminer les raisons derrière cet incident et des analyses sont effectuées pour permettre la poursuite des travaux», concluent les CFL.

Aucune indication n'est encore donnée quant aux conséquences de cet incident sur le calendrier du chantier. Selon les informations disponibles actuellement sur le site Internet des CFL, les travaux sur la ligne, en cours depuis le 20 août, doivent normalement se terminer le dimanche 5 septembre et le trafic ferroviaire reprendre le lundi 6. Mais le service de bus de substitution pourrait bien être prolongé...

