A partir de deux élèves covid+ dans une classe, si leur professeur n'a reçu aucun vaccin contre le virus, il sera automatiquement placé en quarantaine.

Luxembourg 2 min.

Education

Un plan B pour les enseignants non-vaccinés

Patrick JACQUEMOT A partir de deux élèves covid+ dans une classe, si leur professeur n'a reçu aucun vaccin contre le virus, il sera automatiquement placé en quarantaine.

Des scénarios, voilà déjà plusieurs mois que le ministère de l'Éducation en applique à chaque fois que le virus fait son entrée dans un établissement scolaire. Sitôt le covid repéré, et en fonction du nombre de cas positifs et cas contacts, l'administration applique toute une série de mesures. Mais à rentrée nouvelle, hypothèses de travail différentes. Ainsi, désormais, faudra-t-il différencier les scénarios en fonction de l'état vaccinal de chacun.

Le Conseil d'Etat fait évoluer la future loi covid Dans un avis rendu mardi, la Haute autorité a émis deux oppositions formelles au texte qui doit entrer en vigueur le 15 septembre prochain. Des changements «conformes aux demandes» des Sages ont été adoptés, assure mercredi le président de la commission Santé.

Aussi, Claude Meisch et ses services ont-ils réfléchi au sort à réserver, par exemple, aux enseignants non-vaccinés. Que faire des professeurs si le virus frappe à la porte de leur classe? Certes, la question ne devrait pas se poser en ces termes souvent, le ministre de l'Education estimant à 87% la part d'enseignants vaccinés voilà une semaine. Mais quid des autres donc?

Interrogé par Contacto, le ministère a fait part de ses projets : «Si un cas positif apparaît dans la classe (scénario 1), l'inspection sanitaire évaluera la situation pour déterminer si l'enseignant [non vacciné] sera mis en quarantaine ou non». Sans toutefois préciser si, du coup, il poursuivait à donner ses cours à distance par ordinateur ou tablette interposés...

Le primaire luxembourgeois loin d'être surchargé Avec, en moyenne, moins de 10 écoliers par enseignant en fondamental, le Luxembourg est au premier rang des pays aux classes les moins surchargées en début de scolarité. Bien mieux noté que Belgique, Allemagne, Portugal ou, bonnet d'âne, la France.

Par contre, ce qui est net, c'est que dès qu'il y aura deux cas positifs ou plus (scénarios 2, 3 et 4), l'enseignant non-vacciné sera automatiquement placé en quarantaine «et sans autorisation de sortie cette fois». De sorte autant à protéger cet adulte que son entourage en somme.

Sans doute, Claude Meisch reviendra-t-il sur cette mesure lundi 13 septembre. A deux jours du retour en classe de tous les jeunes Luxembourgeois et des personnels scolaires, le ministre organise un point-presse. Port du masque, campagne de vaccination dans les écoles, scénarios sanitaires pour éviter les clusters, tests rapides bi-hebdomadaires devant constituer une bonne part de son intervention. Avec une pincée d'annonces pédagogiques en plus pour celui qui, depuis début 2021, a adopté le credo : «Moins de place au virus, plus pour l'enseignement».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.