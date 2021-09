C'en est fini du port d'une protection buccale obligatoire en cours à partir du 15 septembre. Cependant, si le virus revient à circuler en classe, les élèves devront ressortir leur masque pour suivre l'enseignement.

Luxembourg 2 min.

Education

Le masque au piquet pour la rentrée

Patrick JACQUEMOT C'en est fini du port d'une protection buccale obligatoire en cours à partir du 15 septembre. Cependant, si le virus revient à circuler en classe, les élèves devront ressortir leur masque pour suivre l'enseignement.

Un jour prochain, le ministre de l'Education (re)parlera pédagogie. Mais pour l'heure, c'est toujours le covid qui focalise l'attention. Et si Claude Meisch (DP) parle de rentrée «dans la continuité», il faut bien admettre que ce jeudi, il a dévoilé quelques changements importants dans la façon dont il entend «laisser un minimum de place au virus pour un maximum de chance à l'éducation. A l'éducation en présentiel».

A la veille du jour J, deux choses ont changé par rapport à la rentrée de septembre dernier : la vaccination générale (à partir de 12 ans) et la pratiques des autotests. «Cela nous donne une nouvelle forme de sécurité», se veut rassurant le ministre au moment d'annoncer LA nouvelle tant attendue : «l'école sans masque dès que le cours commence».

Comme à la récré, les élèves ne devront ainsi porter leur protection que lorsqu'ils se déplaceront dans leur établissement. Et dans les transports scolaires... Et dès qu'une activité de plus de dix enfants réunis sera initiée... Et quand ils le voudront aussi. Car a noté le ministre : «Tout le monde restera libre de le porter. Que ce soit les jeunes ou les personnels scolaires, pour se protéger ou pour se sentir plus à l'aise.»

Cet abandon du masque soulagera bien des parents et des enfants. Tout comme nombre d'enseignants pour qui cette barrière de papier ou tissu a pu nuire à la transmission des savoirs. Mais, prudence, en fait Claude Meisch et la direction de la Santé sont surtout tombés d'accord sur une «utilisation ciblée». Le masque ressortira des cartables dès qu'un cas contact ou positif sera signalé dans une classe, par exemple. Tant que tous les élèves n'auront pas montré patte blanche (covidement parlant), alors les leçons se feront à bouche et nez recouverts.

D'ailleurs, à compter de cette rentrée, le dépistage par tests rapides s'accentuera dans le fondamental. Toujours sur base du volontariat, cela va de soi. Mais sur ce point, Claude Meisch ne se fait guère de soucis : pour l'année dernière, 90% des parents avaient autorisé leur enfant à s'autotester quand c'était nécessaire.

Et avant la rentrée, comme l'an passé, les invitations à bénéficier d'un test PCR seront expédiées à chaque élève. Et, promis, ils seront gratuits ceux-là.

