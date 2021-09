Afin d'assurer encore un peu plus la protection virale à l'école, le vaccin sera proposé aux adolescents de 12 ans et plus qui hésiteraient encore. Toujours avec l'accord des parents.

La vaccination anti-covid au programme des scolaires

Patrick JACQUEMOT Afin d'assurer encore un peu plus la protection virale à l'école, le vaccin sera proposé aux adolescents de 12 ans et plus qui hésiteraient encore. Toujours avec l'accord des parents.

La rentrée 2021 sera celle de ''l'abandon'' du masque en classe. Le ministre de l'Education l'a assuré jeudi. Mais Claude Meisch (DP) accompagné de sa collègue de gouvernement, Paulette Lenert, ont aussi informé que d'ici peu la vaccination anti-covid allait être proposée en milieu scolaire. Pressé d'atteindre des taux de protection élevé dans la population, le gouvernement compte ainsi rapprocher le sérum de ceux qui hésiteraient encore à se faire piquer contre le virus.

La révision en ligne multiplie les clics Les dossiers thématiques accessibles, gratuitement, sur la plateforme schouldoheem.lu connaissent un succès inattendu. Le ministère de l'Education luxembourgeois a déjà enregistré plus de 36.000 visites sur le site.

Si les enseignants ont largement répondu à l'appel de la campagne vaccinale, les 12-18 ans traîneraient encore un peu des pieds. 87% des professeurs seraient ainsi vaccinés, contre un adolescent sur deux (55%). Reste donc encore un peu de monde à convaincre. Convaincre et non contraindre. L'accès au vaccin restera volontaire, et conditionné pour les mineurs à l'accord de la famille.

«Aussi, dans un premier temps, il sera bon d'informer sur les bienfaits des vaccins, et de laisser la possibilité à tous, parents comme jeunes, de poser leurs questions, d'exprimer leurs doutes», a indiqué la ministre de la Santé. Après la pédagogie, le recensement des volontaires et une équipe mobile viendra ou non avec seringues et flacons dans l'établissement demandeur.

Quatre à table Bon d'accord, les cours se feront sans masque désormais. Mais comment s'organisera le déjeuner de midi dans les établissements scolaires? Comme pour les adultes au restaurant : quatre convives à table maximum. Et non, la crise covid n'implique pas plus de frites dans les assiettes!

Le fait d'être ou non vacciné ne saurait d'ailleurs être un facteur d'exclusion de l'école ou du lycée, a clairement précisé Claude Meisch. «Le droit à l'éducation reste bien prioritaire» sur la question sanitaire. Et le caractère facultatif de la vaccination anti-covid s'appliquera pour les jeunes qui fréquentent les maisons relais.

Mais chacun sent bien que les autorités poussent dans le sens de l'injection, y compris chez les 12-17 ans. «C'est un geste de solidarité pour limiter la propagation du virus, et donc se protéger soi et les autres générations.» Sachant que pour tous, reste aussi la possibilité de recevoir l'injection chez son médecin de famille, chez le pédiatre, dans l'Impf-bus voire même en centre de vaccination sans rendez-vous! Pas le plus compliqué des devoirs en somme.





