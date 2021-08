Les dossiers thématiques accessibles, gratuitement, sur la plateforme schouldoheem.lu connaissent un succès inattendu. Le ministère de l'Education luxembourgeois a déjà enregistré plus de 36.000 visites sur le site.

Education

La révision en ligne multiplie les clics

Non, la rentrée scolaire 2021 ne sera pas qu'une affaire sanitaire. Ainsi, alors même que le ministère de l'Education peaufine le dispositif covid qui va s'imposer en fondamental et dans le secondaire dès le 15 septembre, débutent ce lundi les premiers cours de soutien de l'opération Summerschool 2021. Un succès avec près de 7.200 inscrits. Mais pour l'administration de Claude Meisch (DP), aider les jeunes à préparer leur reprise des cours passe aussi par le web.

Ainsi, depuis la mi-juillet, divers dossiers pédagogiques ont-ils été mis à disposition des écoliers et lycéens sur la plateforme d'enseignement à distance luxembourgeoise. Et là encore, c'est un succès. Ainsi, www.schouldoheem.lu a enregistré plus de 31.000 visiteurs uniques. Des enfants certainement soucieux de réviser leurs acquis ou de parfaire leurs savoirs aussi bien à la maison que sur leur lieu de vacances, et probablement encouragés par leurs parents dans cette voie...

Ces dossiers ont été conçus par une équipe de 25 enseignants, dans diverses disciplines. Et en six semaines de présence sur la toile, ces dossiers ont été téléchargés à 33.850 reprises.



En plus de cette aide en ligne, le ministère de l'Education laisse ouverte sa helpline téléphonique. Au 8002-9090, les écoliers mais aussi leur famille peuvent recevoir des conseils pour appréhender au mieux soit cette avant-rentrée, soit le retour en classe.

