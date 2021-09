L'Education nationale entend faire un emploi plus intensif des tests de dépistage rapide. Et c'est encore le modèle avec prélèvement nasal qui sera proposé pour ces premières semaines de cours.

En classe, je me teste, tu te testes, il se teste...

Patrick JACQUEMOT L'Education nationale entend faire un emploi plus intensif des tests de dépistage rapide. Et c'est encore le modèle avec prélèvement nasal qui sera proposé pour ces premières semaines de cours.

Ils ont fait leur entrée sur la pointe des pieds. Timidement, dans six établissements, le temps d'une phase d'essai. Avec plus d'assurance, à compter du printemps dernier, dans toutes les écoles et tous les lycées du pays. Et bien les voilà autorisés à accompagner les élèves pour cette rentrée scolaire 2021 sous le signe du covid. Ainsi va la vie des tests rapides à l'école. Pour le ministre de l'Education, les kits ont prouvé leur efficacité à stopper au plus vite la progression du virus, aussi pourquoi s'en priver?

La vaccination anti-covid au programme des scolaires Afin d'assurer encore un peu plus la protection virale à l'école, le vaccin sera proposé aux adolescents de 12 ans et plus qui hésiteraient encore. Toujours avec l'accord des parents.

En concertation avec la Santé, Claude Meisch (DP) a même choisi d'en multiplier l'usage. Ainsi, si les adolescents du secondaire continueront à se voir proposer de réaliser un auto-dépistage par semaine, les plus jeunes du fondamental pourront avoir cette occasion deux fois en cinq jours de classe.

Cela sans compter les fois, où le covid se rappellera au bon souvenir du système scolaire. «Là où le virus est présent (cas contact ou infection dans une classe), il y aura systématiquement une proposition de tests». D'ailleurs, sept équipes mobiles couvriront le territoire pour intervenir rapidement et accélérer le dépistage si nécessaire.

Plus vite l'ensemble du dispositif sera en place et plus vite les chaines de contamination seront rompues. C'est bien là le but affiché, y compris par la ministre de la Santé. Jeudi, lors d'un point presse commun avec son collègue de gouvernement, Paulette Lenert a ainsi agité le spectre de ce variant Delta qui circule bien plus vite que les souches jusque-là connues au Grand-Duché. Et si les jeunes constituent souvent des cibles asymptomatiques, ils peuvent vite devenir vecteur infectieux avec leurs parents et proches qui, eux, peuvent développer des formes plus graves de l'infection respiratoire.

Triple non! Non, les petits de cycle 1 n'auront pas à subir de tests covid à longueur de semaine. «Les 3-5 ans en sont dispensés.» Comme en crèches.

Non, pas plus que le rejet de la vaccination, refuser d'être testé n'entraîne pas d'exclusion du système scolaire. L'Etat devant assurer aux enfants le droit à l'éducation.

Non, si un jeune va se faire tester dans le cadre d'une invitation à dépistage (en raison d'une infection dans son entourage), lui ou sa famille n'auront pas à payer le test PCR. La gratuité restera de mise dans ce cas.

Il va de soi que le test proposé en milieu scolaire restera basé sur le volontariat du jeune ou de l'accord de ses parents. Et sur ce point, les deux ministres ont eu le plaisir de voir l'adhésion des familles pour ces tests rapides monter en flèche. Aux dires de Claude Meisch : «90% ont donné leur autorisation dans le fondamental, le secondaire et en centre de compétence».

51 communes proposent des tests TAR TAR pour test antigénique rapide. Depuis la mi-mai, ce dispositif peut être réalisé en pharmacie. Mais dans la moitié des villes et villages du Luxembourg, des professionnels de santé effectuent aussi ce dépistage.

S'il fallait gagner encore quelques soutiens, les deux ministres entendent aussi bien manier la carotte que le bâton. Ainsi, un élève qui refuserait les tests (dans le cadre scolaire ou via le Large scale testing) en cas de présence covid dans son entourage serait mis en quarantaine, plutôt que de suivre les cours en présentiel. Voilà pour le bâton.

Côté «avantages», il est à souligner que même si la fiabilité à 100% des tests rapides est loin d'être acquise, quiconque présentera un résultat négatif à cette analyse bénéficiera d'une «attestation certifiée et valable 48 heures pour les activités extérieures». Un pass qui, tel un CovidCheck en règle pour un adulte, peut s'avérer utile pour participer à une grande fête, un concert ou voyager à l'étranger...



Le mode CovidCheck repoussé L'idée planait en cette fin d'été : pourquoi ne pas généraliser le CovidCheck à l'entrée des lycées? Après tout, les plus de 12 ans bénéficient aussi d'un accès au vaccin, de tests ou peuvent être potentiellement guéris d'une infection, contrôler l'état immunitaire des adolescents ainsi était donc envisageable. Il n'en sera rien. «Lors d'une activité ponctuelle (cinéma, grande manifestation, match de foot...), cela fait sens. Mais l'on ne peut pas me contrôler tous les jours quand je vais à l'école. Ce serait ridicule.»

