Le ministère de l'Education proposera à nouveau des cours de soutien et de rattrapage scolaires avant la mi-septembre. Des leçons à suivre en ligne ou auprès d'un encadrant.

Claude Meisch promet plus de soutiens avant la rentrée

(pj avec Michèle GANTENBEIN) Bien malin qui peut dire à quoi ressemblera la situation sanitaire le 15 septembre prochain. Pourtant, ce mardi-là, des milliers d'élèves et d'enseignants devront reprendre le chemin des classes. Mercredi, à la Chambre, le ministre de l'Education ne s'est d'ailleurs pas risqué à un quelconque pronostic. Claude Meisch (DP) se contentant d'espérer une situation «plus détendue» à l'automne.

Cela ne serait d'ailleurs déjà pas si mal au vu des deux dernières années scolaires bouleversées par le covid. Deux années qui entre cours à distance, demi-groupes, mise en quarantaine ou crainte des clusters dans la cour de récréation n'a pas été simple à vivre pour les scolaires. Une situation qui n'a pas non plus été favorable au bon suivi des apprentissages à tous les niveaux d'enseignement.

Aussi, comme déjà l'an passé, pas question de laisser des élèves en difficulté sur le bord du chemin. Le ministère renouvellera donc son appel aux enseignants pour qu'ils encouragent écoliers, collégiens ou lycéens qui auraient besoin d'un soutien scolaire à s'inscrire à des cours encadrés et proposés juste avant la rentrée. Forte de l'expérience de l'été dernier, l'Education nationale promet aussi une offre d'apprentissage en ligne plus large. Celle-ci étant destinée aux jeunes souhaitant rattraper un retard pédagogique de façon plus autonome.

Rien ne change jusqu'aux vacances

Sur la question d'une éventuelle continuation des autotests à l'école ou du port du masque en classe, le ministre Meisch ne s'est pas avancé par contre. Trop tôt pour décider quoi que soit. En tout cas, le nouveau texte de loi Covid qui doit être adopté cette semaine ne devrait pas changer la donne en la matière. Et cela jusqu'aux congés d'été donc.

Pour Francine Closener, porte-parole LSAP sur les dossiers du primaire, il est clair que la rentrée 2020-21 ne signifiera «pas un retour facile à la normale». Pour la députée socialiste, il est d'ailleurs important de veiller à ce que les éventuels retards pris dans les enseignements ou lacunes soient vite comblés. A ses yeux, les deux semaines de cours de soutien proposées s'avèrent d'ailleurs bien trop courtes pour convenir. D'où sa suggestion d'un accompagnement pédagogique sur une période plus longue encore.

Il convient d'ailleurs d'être vigilant sur cette jeunesse dont les écarts éducatifs se sont accentués entre élèves. Les épreuves standardisées de novembre 2020 ont mis en évidence ce phénomène. Mais pour Josée Lorsché (Déi Gréng), l'Education nationale doit aussi se préoccuper de l'état d'esprit des élèves. On sait les petits et les adolescents fortement perturbés par ces longs mois de crise, Claude Meisch doit réagir face aux angoisses nées de l'épidémie ou des troubles liés à l'isolement de certains jeunes.

Cette préoccupation est d'ailleurs partagée par nombre de députés (et de familles). Ainsi, Sven Clement (Pirate) va jusqu'à prôner une présence plus régulière d'un psychologue dans les écoles.

