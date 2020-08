L'éditeur des titres Quotidien et Tageblatt a cédé son bâtiment de la rue du Canal à Esch-sur-Alzette. Les rédactions déménageront vers des locaux à Belval, normalement avant la fin de l'année.

Editpress quitte son siège historique

L'éditeur des titres Quotidien et Tageblatt a cédé son bâtiment de la rue du Canal à Esch-sur-Alzette. Les rédactions déménageront vers des locaux à Belval, normalement avant la fin de l'année.

(pj) L'adresse 44, rue du Canal est inscrite dans l'histoire de la presse luxembourgeoise, après l'avoir été au chapitre syndical. Mais à Esch-sur-Alzette, le bâtiment classé de la maison Editpress est voué à un autre sort désormais. Il a en effet été vendu, début juin. Montant de la transaction inconnue, mais l’éditeur des journaux Tageblatt, Quotidien et autre Lëtzebuerger Journal a réalisé là un joli coup immobilier pour sa trésorerie.

En effet, cette vente (aussi bien que le transfert des personnels) a surtout comme bénéfice de faire entrer de l'argent frais dans les comptes de l'entreprise. Déjà en difficulté avant la crise covid, le groupe de presse (majoritairement détenu par le syndicat OGBL) a donc fait le choix de se séparer de son siège social. Et c'est le groupe Immobel qui a su se montrer le plus convaincant. L'investisseur belgo-luxembourgeois entend maintenant transformer les lieux en près de 6.000 m2 dédiés à du résidentiel.

Le vent souffle dans les médias luxembourgeois Dernière annonce en date : le départ de Josée Hansen de la rédaction du Lëtzebuerger Land. Mais ça bouge également à la tête du Quotidien tandis que le Journal a déjà annoncé la fin de son édition papier pour fin 2020.

Jean-Lou Siwek, directeur général d'Editpress, a officialisé la nouvelle aux équipes installées dans ce bâtiment datant des années 1938-39, précisant le déménagement des personnels des diverses rédactions et de la régie publicitaire pour décembre 2020. Direction quelques kilomètres plus loin, au Centre Belval Plaza où près de 1.350 m2 de bureaux modernes attendent journalistes, administratifs et commerciaux.

Officieusement, il est également évoqué un second déménagement à moyen terme, non loin de l'actuelle imprimerie du groupe dans la zone Op Zommet.

Et que les amateurs d'architecture se rassurent : pas question de raser les bas-reliefs signés Albert Kratzenberg du paysage eschois. Immobel a en effet obligation de conserver ce patrimoine, l'immeuble étant classé. Un an après avoir mis fin à l'aventure de son hebdomadaire Le Jeudi, Editpress continue à tenter d'éponger ses dettes. Quitte à vendre les bijoux de famille.

