Avant l'heure, ce n'est pas l'heure; après l'heure, ce n'est plus l'heure... Dans la nuit de samedi à dimanche, on passera à l'heure d'hiver. Retour en questions sur un phénomène qui devait prendre fin, mais alimente toujours la controverse.

Luxembourg 4 min.

Société

Economie d'énergie: à la bonne heure?

Charles MICHEL Avant l'heure, ce n'est pas l'heure; après l'heure, ce n'est plus l'heure... Dans la nuit de samedi à dimanche, on passera à l'heure d'hiver. Retour en questions sur un phénomène qui devait prendre fin, mais alimente toujours la controverse.

1. L'origine du changement d'heure, un canular?

Ambassadeur des Etats-Unis en France, Benjamin Franklin adresse le 26 avril 1784 une lettre anonyme au Journal de Paris. Dans celle-ci, il explique grosso modo qu'après s'être couché bien tard et endormi vers les 3h du matin, il se réveilla sur le coup de 6h par les rayons du soleil qui pénétraient dans sa chambre.

Préparez-vous à changer d'heure bien au-delà de 2021 Faute d'accord entre le Luxembourg et ses voisins, le passage à l'heure d'hiver/d'été aura encore de beaux jours devant lui. La question de l'harmonisation entre les pays frontaliers n'est pas encore réglée.

Voyant l'astre solaire se lever de «si bonne heure», il en déduisit qu'en faisant de même, il était possible de réduire ainsi le temps d'allumage de ses lampes à huile et autres bougies. Il proposa quatre mesures aussi loufoques les unes des autres, toutes destinées à pousser les gens hors de leur lit, parmi lesquelles: «mettre une taxe d'un Louis sur chaque fenêtre qui aura des volets», «placer des gardes à toutes les boutiques des ciriers et des chandeliers», «placer des gardes qui arrêteront tous les carrosses dans les rues après la nuit tombée», «faire sonner toutes les cloches des églises au lever du soleil et, si cela n'est pas suffisant, faire tirer un coup de canon dans chaque rue pour ouvrir les yeux des paresseux sur leur véritable intérêt».

2. De quand date la première application du changement d'heure?

Il faut remonter à 1916 et la Première Guerre mondiale durant laquelle, pour économiser ses ressources énergétiques, en charbon et en pétrole, le député français des Basses Alpes, André Honnorat, suggère de - comme viennent de le faire l'Allemagne et l'Angleterre - reculer d'un tour de cadran l'heure légale. Cette proposition est adoptée sous forme de loi en mars 1917. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Nazis imposent l'heure allemande. À la libération, la France décide de rester sur l'heure de Berlin et vivra à la même heure que son voisin allemand en hiver, mais pas en été. Et ce, jusqu'en 1976. Suite au choc pétrolier, et dans une logique d'économies d'énergie, le gouvernement de Valery Giscard d'Estaing réhabilite l'heure d'été.

Quel avenir pour le changement d'heure? La fin du passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver au sein de l'Union européenne a été avalisée ce mardi par le Parlement à Strasbourg. Mais il reste encore aux Etats à se positionner sur la question dans les mois à venir.

3. Pourquoi changer d'heure à 3h du matin?

Depuis plusieurs jours, vous entendez que dans la nuit du 29 au 30 octobre, on reculera d'une heure. Mais, rassurez-vous, il n'est pas nécessaire de se lever à 3h pour reculer son réveil d'une heure, même si, dans l'absolu, ça peut procurer un certain plaisir. Cet exemple, maintes fois répété, du passage de 3h à 2h s'explique du fait que c'est l'heure dans la journée à laquelle l'activité économique est la plus faible. Cela minimise donc les risques de perturbations.

4. Est-ce efficace pour faire des économies d'énergie?

S'il l'était peut-être dans les années 70, les nouvelles technologies et l'utilisation généralisée d'éclairage à faible consommation ont réduit l'efficacité du changement d'heure en termes d'économie d'énergie. Ainsi, en France, selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), elle se limiterait à 0,07%. En 2017, l'UE estimait que les économies oscillaient entre 0,5 et 2,5% en fonction des pays. De plus, lors du passage à l'heure d'hiver, les économies réalisées le matin s'équilibrent avec les dépenses faites en «fin» de journée. De là à parler d'économie de bouts de chandelles...

5. Est-ce nocif pour la santé?

Ce point est très souvent évoqué et se trouve même au cœur des arguments de tous ceux qui souhaitent l'abolition du changement d'heure. Ainsi, le fait de changer deux fois par an les horaires d'exposition au soleil perturberaient l'horloge interne, le rythme du sommeil et le rythme hormonal. Sachez que l'heure d'hiver est plus proche du cycle solaire et qu'il est plus naturel pour l'organisme de s'y adapter. Enfin, pas pour tout le monde. Sous couvert d'anonymat, un membre de la rédaction relativise les effets néfastes sur la santé: «Je n'arrive pas à me faire au passage à l'heure d'hiver. Du coup, au lieu de le prendre à 18h, je prends l'apéro à 17h...»

Fin du changement d'heure en Europe: quelle heure choisir? Heure d'hiver ou heure d'été? Après la proposition de la Commission européenne de mettre fin aux changements d'heure, chaque pays doit maintenant trancher.

6. Le changement d'heure sera-t-il un jour aboli?

En 2001, l'Union européenne décide que les pays membres de la Communauté changeront d'heure deux fois par an. En 2018, la Commission européenne avait lancé une consultation publique à l'échelle de l'UE. 84% des personnes interrogées se disaient favorables à une suppression du changement d'heure. En 2020, une directive est officiellement adoptée, mais la crise du covid-19 passe par là, suivie de la crise ukrainienne... Pas de quoi faire de la question du changement d'heure la priorité du moment. De plus, cela sous-entendrait que tous les pays membres de l'UE se mettent d'accord sur l'heure (été ou hiver). Or, là aussi, ce n'est pas gagné: ainsi, les pays latins préfèreraient s'en tenir à l'heure d'été tandis que les pays nordiques préfèreraient rester à celle d'hiver qui serait meilleure pour la santé puisqu'en décalage moindre avec l'heure solaire.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.