Economie circulaire, festival et OCDE au programme

Sophie WIESSLER L'actualité de cette semaine du 8 au 12 juillet sera notamment marquée par les bilans parlementaires des groupes politiques, entre deux concerts au festival d'Echternach. Découvrez l'agenda de cette semaine.

Lundi 8 juillet

La semaine commence avec un petit tour de train ce lundi matin. Une conférence, intitulée «Le train de l'économie circulaire est en marche» sera présentée par l'économiste Nguyen Doan à la Chambre de commerce. Seront présents l'échevin de Wiltz en charge de l'économie circulaire, Pierre Koppes ou encore le directeur des technologies durables au ministère de l'Economie, Christian Tock.

Côté politique, les bilans des sessions parlementaires de chaque groupe présent à la Chambre des députés se poursuivront. Après la présentation du CSV, qui assure pleinement son rôle de leader l'opposition, c'est au tour du DP de présenter son bilan ce lundi à 11h30 au centre culturel Scheiss au Val-Sainte-Croix.

La 28e édition de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et pour la coopération en Europe (OSCE), s'achèvera à 17 heures au centre de conférences du Kirchberg, après cinq jours de débats. Plus de 300 délégués de 57 pays doivent adopter une «déclaration de Luxembourg».

Vivre en paix cela peut paraître comme un constat banal. Mais la paix n'est jamais banale. C'est pour cela que j'ai lancé hier à la 28e session annuelle de l'@oscepa l'appel de dépasser nos divisions et de nous rassembler, afin de relancer notre projet de paix commun. pic.twitter.com/WGmORBsDMn — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 5 juillet 2019

Le Premier ministre informera également les députés sur les dernières réunions du Conseil européen (postes clés des différentes institutions européennes).

Mardi 9 juillet

La ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding, présentera sa refonte de la loi communale, à 10h30 au ministère. Du côté des députés, ils seront en séance publique à 14h, autour d'un débat d’orientation relatif à l’avant-projet de Plan national pour un développement durable.

Une question élargie du député Georges Engel (LSAP) au sujet de la précarité énergétique au Luxembourg sera également au programme des députés.



Mercredi 10 juillet

Une étude de l'OCDE sur le Luxembourg sera présentée par le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique, Angel Gurria.

Cette étude s’intéresse à tous les facteurs qui permettent d’assurer une croissance économique plus inclusive et plus durable, et notamment les politiques de productivité et de logement.

José Ángel Gurría Treviño, secrétaire général de l'OCDE présentera une étude sur le Luxembourg. Photo: AFP

La séance publique à la Chambre débutera avec une question élargie du député Dan Biancalana (LSAP) au sujet de la dynamisation des commerces de centre-ville, face à l'expansion de centres commerciaux comme la Cloche d'Or par exemple.

Suite à la demande du CSV, les députés auront également une présentation des évaluations mutuelles du groupe d'action financier (GAFI).

Jeudi 11 juillet

Déi Gréng présentera à son tour son bilan parlementaire à partir de 11h45 à l’atelier Sophie Medawar à Bonnevoie. Du côté de la Chambre, les députés passeront au vote du projet de loi réformant le stage du personnel enseignant.

La durée du stage pour les enseignants du secondaire devrait être ramenée de trois ans à deux ans. Celui des enseignants du fondamental devrait durer un an. Une autre nouveauté de ce projet de loi est l’introduction d’une année de période d’approfondissement (enseignement fondamental et secondaire) après la nomination de l’enseignant.

La chanteuse Joss Stone se produira sur la scène à Echternach ce weekend du 14 juillet. Photo: venni_2

Côté musique, le festival Echterlive démarrera ce jeudi, jusqu'au dimanche 14 juillet inclus. Ce nouveau rendez-vous musical à Echternach propose des concerts en live et un village gastronomique et artistique dans la cour de l'Abbaye. De nombreux artistes locaux mais aussi internationaux s'y produiront.

Vendredi 12 juillet

Ce sera enfin au tour du LSAP de présenter son bilan parlementaire à partir de 11 heures au siège du groupe parlementaire.

Les députés se pencheront quant à eux sur le projet de loi ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de minimis. Il s’agit en effet d’un instrument complémentaire aux régimes d’aides existants, à savoir les régimes d’aides en faveur de la recherche, du développement et de l’innovation, des aides régionales, de la protection de l’environnement ou encore des aides en faveur des PME.

Photo: Guy Jallay





