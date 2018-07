A quelques mois des élections, les communes membres du réseau Alliance climat ont présenté à la presse une série de recommandations qu'elles remettront au prochain gouvernement.

Ecologie: 37 communes se mobilisent

Des représentants des communes rattachées au Klimabündnis (Alliance pour le climat) ont préparé une série de recommandations écologiques à destination du prochain gouvernement. Ils les expriment aussi auprès de chaque parti politique du pays, comme ils l'ont fait avec le LSAP mardi.

37 communes luxembourgeoises sont membres de cette Alliance pour le climat, fondée il y a 25 ans. Le réseau oeuvre pour l'Europe et pour d'autres pays plus éloignés. Le Luxembourg, qui a la consommation énergétique par habitant la plus élevée d'Europe, est préoccupé. Une donnée influencée entre autres par le tourisme à la pompe entraîné par le prix du carburant, moins élevé dans les pays voisins.

Les revendications sont bien sûr la suite logique de celles qui avaient été adressées à l'actuel gouvernement il y a cinq ans, lors des dernières élections. Les échevins qui représentaient les communes à la conférence de presse insistent sur l'implication indispensable du gouvernement pour soutenir le maintien et le développement de mesures écologiques. Inditulé "Demandes électorales 2018 du Klima-Bündnis Lëtzebuerg", le document se décline en dix points.

Afin de montrer l'application concrète d'une de leurs démarches, les échevins ont montré lors de la conférence de presse, à Steinsel, deux parties de l'Alzette. La première partie avait été creusée par le passé et était devenue comme un canal. Or ces aménagements qui étaient sensés améliorer la vie des riverains se sont avérés malheureux: le débit de l'eau est ainsi devenu beaucoup plus fort, les crues plus fréquentes, et la vie y est devenue beaucoup plus rare. La nature n'aime pas être perturbée.

Un peu plus loin, en direction de Walferdange, les élus ont montré un bras de l'Alzette où la nature a repris ses droits après que des aménagements plus harmonieux avec son cours naturel aient été réalisés. Le lit de la rivière y est moins profond, son courant plus faible, les canards y barbotent, les poissons s'y plaisent: la vie a repris ses droits. C'est une vaste et coûteuse tâche, car les communes doivent racheter les terrains qui bordent les rivières où ces aménagements sont devenus nécessaires. Et les riverains ont parfois du mal à comprendre, confie l'un des échevins.

L'écosystème des rivières est fragile. Il fait partie de l'équilibre climatique, rudement mis à l'épreuve.