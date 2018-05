L'école Charlemagne vient d'apprendre que son bail est prolongé d'un an par le ministère de l'Education nationale (MEN). Une bonne nouvelle pour cet établissement en sursis depuis 2016 et qui se demande depuis quel sera son avenir d'année en année.

Ecole Charlemagne: le bail est prolongé pour une année scolaire de plus

"Le MEN nous a confirmé que notre accord est reconduit et que nous pouvions bénéficier des locaux durant une année supplémentaire", se félicite Geneviève de Beler, la directrice de l'établissement, "Nous allons pouvoir rester sur le site de Edupôle à Walferdange jusqu'à l'été 2019".

L'école primaire est francophone et privée et accueille cette année 102 enfants de la maternelle à CM2. Elle bénéficie d'une cantine et d'une navette qui conduit les enfants du centre-ville jusqu'à Walferdange mais n'a pas de périscolaire.



Répercussions de la visite d'Etat

Pour Christian Moufle, président du conseil d'administration de l'établissement, l'ambiance est plus "décontractée cette année. Nous avons pu reconduire le bail avec le ministère sans intervention extérieure et nous bénéficions d'une écoute de qualité avec le service qui s'occupe des écoles privées dans le pays. Mais ce n'est pas seulement avec le MEN, mais avec les autorités en général que le climat est meilleur".



L'ambassade de France, avec le changement du titulaire s'est montrée beaucoup plus intéressée au sort de l'école. Un changement que le président du conseil d'administration de l'établissement qualifie de "virage à 180°".

"Pieyre-Alexandre Anglade, les différents conseillers consulaires nous soutiennent et nous pensons que c'est une répercussion du renforcement des relations entre la France et le Grand-Duché avec la visite d'Etat. Nous sommes plus écoutés des deux côtés maintenant et c'est surtout vrai du côté français", précise-t-il, "L'ambassadeur de France, Bruno Perdu, prend en charge la défense des intérêts publics mais aussi des représentants privés".



L'école a pour projet d'investir et de s'offrir à terme ses propres locaux et pour ce faire, elle a besoin que le ministère prolonge son bail: "En février dernier, on a été clair avec le ministère à propos de notre situation: si nous n'avons pas de locaux, on ferme l'école et le MEN nous a tout de suite dit que notre bail était reconduit pour une an. Une grande différence par rapport à l'année passée où nous avions du écrire à Xavier Bettel, à Claude Meisch et à la Ville de Luxembourg. Une question parlementaire avait même été posée par le CSV, nous avions prévenu la presse. Cette année, rien de tout ça n'a été nécessaire pour faire entendre notre voix".

L'école a néanmoins besoin de plus de pérennité mais ses dirigeants se disent soulagés: "Le but est que l'établissement arrive à s'installer définitivement quelque part mais en attendant, le ministère voit nos recherches, voit nos efforts et même si ce n'est pas très confortable, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut lui en demander plus car lui-même à du mal à loger ses propres écoles car à Luxembourg, l'immobilier est vraiment très cher", poursuit Geneviève de Beler.



"Le bon accord, la bonne entente"

Présents également à l'inauguration du campus francophone de Vauban, Geneviève de Beler et Christian Moufle ont pu constater une nouvelle fois le renforcement entre les deux pays.



" Le bon accord, la bonne entente, c'est ce qui a été dit lors du dîner du 19 mars lors de la visite d'Etat et c'est ce que nous avons pu constater lors de l'inauguration de Vauban où il a été redit que les Français étaient la première communauté en ville et que l'Etat luxembourgeois voulait participer au financement du campus francophone, "rappelle Geneviève de Beler.

"C'est aussi le signe que l'école Charlemagne fait enfin partie du panorama du pays. Nous avons commencé avec 22 élèves il y a huit ans et aujourd'hui, nous accueillons 102 élèves et on espère atteindre 115 enfants. C'est d'ailleurs notre grand maximum dans ces locaux-ci car nous n'aurions pas la place d'en recevoir plus", explique Christian Moufle.

Avoir sa propre école...



L'école Charlemagne est sur un projet de développement d'achat d'un terrain et de construction en périphérie de la capitale mais pour l'instant rien n'est fait. Cependant, ce qui rassure la direction de l'école c'est que le MEN a dit qu'il l'accompagnerait jusqu'à ce qu'elle ait sa propre école.



"Le MEN nous a toujours dit que si on achetait un terrain, que si on demandait une aide de finacement à l'Etat, il nous laisserait aller jusqu'au bout de notre projet et avoir ainsi notre propre école", assure Christian Moufle, "pour nous, toute la problématique est de trouver un projet que l'on pourra mener à terme".

... mais une petite école

L'école Charlemagne n'a cependant pas l'ambition de devenir une école primaire aussi grande que l'EFL qui accueille plus de 800 élèves dans ses locaux. Pour la directrice, Charlemagne doit rester une "petite structure familiale".



"Nous n'avons pas l'ambition d'aller au-delà de 150 élèves,"poursuit-elle, "jamais. On souhaite mettre en place une classe par niveau avec 20 élèves par classe, pas plus. Le but est de garder ce format là qui, pour nous, a toute son importance car il permet d'avoir une réelle qualité dans le suivi des élèves, des rapports avec les familles. Dans une grande structure, c'est une autre énergie qui est dépensée, ce n'est pas la même envergure et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Notre budget est de 10 millions alors que Vauban, c'est 130 à 150 millions. Nous venons en complément de Vauban. Nous sommes une école européenne francophone à vocation familiale avec 70% de Français et 30% d'autres nationalités ".

Le luxembourgeois enseigné dès la rentrée

L'école planche actuellement sur un projet d'introduction de la langue et la culture luxembourgeoises dès la maternelle ou le CP à travers une approche qui ne sera pas uniquement linguistique.



"Nous voudrions essayer de la mettre en place dès la prochaine rentrée", note la directrice de l'établissement, "si on veut s'implanter durablement, nous pensons que nous devons introduire le Luxembourgeois dans notre cursus scolaire. Pour s'enraciner, il faut se plier aux us et coutumes du pays et on va passer à la vitesse supérieure très vite. Nous sommes en réflexion pour trouver un modèle qui corresponde aux élèves car une heure par ci par là, c'est souvent inutile voire anxiogène pour les élèves qui ne comprennent pas leur interlocuteur".



La volonté d'intégration est grande pour les dirigeants de Charlemagne qui veulent que leur école fasse partie du paysage éducatif du pays. Une première pour une école francophone de vouloir faire du luxembourgeois une matière dès les plus petites classes.



"Notre handicap est que nos enfants ne sont pas luxembourgophones et que pour eux, il n'y aurait pas de bain linguistique en dehors de notre école", note Christian Moufle, "On pourrait imaginer partager des acitivités avec des écoles publiques luxembourgeoises pour que les enfants se mélangent et communiquent en luxembourgeois mais tout ceci n'est qu'au stade de l'ébauche".



Le rendez-vous est pris pour l'an prochain.



