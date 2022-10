Mardi, une éclipse partielle de soleil sera visible dans le ciel luxembourgeois, si le temps le permet. Pour l'observer, il est important que vos yeux soient protégés.

Une éclipse partielle de soleil ce mardi à midi

Mardi, une éclipse partielle de soleil sera visible dans le ciel luxembourgeois, si le temps le permet. Pour l'observer, il est important que vos yeux soient protégés.

(dpa/swe) - Ce n'est pas tous les jours que la lune passe devant le soleil, la dernière fois, c'était il y a 18 mois. Mardi midi, ce sera à nouveau le cas. Et peut-être ferez-vous partie des chanceux qui pourront observer ce phénomène naturel si le ciel est dégagé.

Le maximum de cette éclipse sera observé aux alentours de midi, vers 12h05 au Luxembourg. À partir de 11h10, la lune commencera à se déplacer devant le soleil. Au Grand-Duché, le spectacle pourrait être visible en de nombreux endroits : selon les informations du service météorologique Météolux, la couverture nuageuse se dissipera mardi en début d'après-midi.

Regarder le soleil sans protection n'est toutefois pas une bonne idée. En effet, le rayonnement et la lumière de l'astre peuvent endommager la rétine de l'œil. Et ce, en très peu de temps, à tel point que la vue en pâtit durablement. Ce qui est insidieux, c'est qu'il n'y a pas de signal d'alarme, car les lésions de la rétine ne font pas mal.

Comment reconnaître de bonnes lunettes filtrantes

Mais comment bien se protéger en regardant le ciel ? Il ne suffit pas de mettre des lunettes de soleil sur le nez. Les experts déconseillent également les moyens de protection bricolés comme les verres noircis par la suie ou les bandes de film noir.

Il faut des lunettes spéciales pour les éclipses. On les reconnaît au fait qu'elles sont certifiées selon la norme DIN EN ISO 12312-2:2015 («Filtres pour l'observation directe du soleil»). Si on a encore des lunettes d'éclipses précédentes dans son tiroir, elles ne doivent pas être fissurées ou endommagées. En effet, il se peut alors que le filtre qu'elles contiennent ne soit plus aussi efficace qu'il devrait l'être.

Regarder l'éclipse en ligne

Les personnes qui souhaitent observer l'éclipse partielle de soleil à l'aide d'un télescope ou d'une caméra ont également besoin de protéger leurs yeux. D'autant plus que les lentilles concentrent encore plus la lumière du soleil. Si vous n'avez pas les lunettes adéquates, vous pouvez regarder le spectacle en streaming ci-dessous.





