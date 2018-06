Echternach: un blessé grave dans un accident

Il est le plus jeune député-maire du pays. A 33 ans, Lex Delles, tête de liste du DP à l'Est s'épanouit pleinement dans ces deux rôles. L'ancien instituteur, qui aime retourner parfois à l'école pour "sentir l'odeur des crayons taillés" revient avec nous sur son parcours politique, son rapport à la francophonie et aux étrangers, mais aussi sur sa commune natale, Mondorf-les-Bains.