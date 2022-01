Il est spacieux, possède une terrasse sur le toit et coûtera plutôt cher. Les plans du complexe sportif d'Echternach sont presque terminés.

Luxembourg 3 min.

Suite aux inondations

Echternach prévoit un complexe sportif avec vue sur la Sûre

Il est spacieux, possède une terrasse sur le toit et coûtera plutôt cher. Les plans du complexe sportif d'Echternach sont presque terminés.

Après une phase de transition, les élèves et les associations sportives d'Echternach disposeront à nouveau d'un large espace pour s'entraîner, organiser des compétitions ou nager. Les plans du nouveau complexe sportif situé directement au bord de la Sûre, entre l'ancien et le nouveau bâtiment scolaire, sont désormais sur la table.

Betzdorf dépense des sommes record Jamais auparavant les dépenses n'avaient été aussi élevées à Betzdorf. Près de 33 millions d'euros devraient être consacrés à différents projets.

Pour ce bâtiment moderne avec jardin sur le toit et buvette vitrée, la commune doit investir beaucoup d'argent. Le complexe sportif s'étend sur quatre étages et sera visible de loin depuis la vieille ville et la promenade de la Sûre. Le toit semi-circulaire, qui abritera une buvette vitrée sur trois côtés, y contribue à lui seul.

Des salles d'entraînement spacieuses

Le bâtiment disposera de deux entrées principales, l'une donnant sur la rivière pour le grand public, l'autre en face, dans la cour de l'école, pour les élèves. À côté du hall d'entrée au rez-de-chaussée se trouvent des salles d'entraînement pour le tennis de table et la gymnastique, dont la superficie s'étend sur deux étages. La piscine du premier étage comportera un bassin de 25 mètres et un bassin d'apprentissage plus petit. La nouveauté par rapport à l'ancienne piscine est la présence de gradins pour 260 spectateurs qui pourront assister à des compétitions de natation.

De la place pour 400 spectateurs

Tout en haut, au-dessus de la salle de judo et de divers vestiaires, se trouve la salle de sport à trois niveaux, qui peut être divisée en zones distinctes. Les tribunes des spectateurs comptent ici 400 places. La terrasse végétalisée sur le toit est un régal. Depuis ce futur centre de rencontres, les invités pourront profiter de la vue sur la vallée de la Sûre et sur la vieille ville. De plus, un pavillon en verre est prévu, qui, comme l'ensemble de la terrasse, pourra être utilisé à différentes fins.

Les plans, qui ont été approuvés par le conseil communal d'Echternach en décembre, sont le fruit de nombreuses discussions avec la commune, l'école et les associations sportives. Les futurs utilisateurs ont alors exprimé leurs idées et leurs exigences concernant le bâtiment. L'architecte Marco Bidaine du bureau Beng à Esch-sur-Alzette a accordé une importance particulière à l'intégration dans l'environnement. Ainsi, le corps du bâtiment est adapté à la nouvelle école voisine. De nombreuses classes se réjouiront certainement d'un détail pratique : une passerelle à deux étages relie l'école et le gymnase. Les élèves peuvent donc se rendre aux cours de sport sans devoir pénétrer dans la cour de l'école.

Un prix exorbitant

Ce bâtiment raffiné a toutefois un prix. 58 millions d'euros figurent à la fin du calcul des coûts - malgré les subventions attendues pour les installations sportives, c'est beaucoup d'argent pour une commune qui n'est pas vraiment sur un lit de roses sur le plan financier. A titre de comparaison, le Stade de Luxembourg, situé boulevard de Kockelscheuer, à la conception duquel a également participé le bureau d'architectes Beng, devait également coûter 58 millions d'euros à l'origine.

Le bourgmestre d'Echternach considère certes le prix élevé comme un bémol. Mais il loue la planification architecturale bien pensée. «Bien que le complexe sportif ne soit pas bombastique en termes de volume, nous aurons ensuite plus de surfaces pour le sport et pour les spectateurs», déclare Yves Wengler (CSV).

Vue de l'eau sur l'eau

Il se trouve toutefois que le design du hall de natation est bien résolu. De là, les visiteurs auront en effet une vue sur la Sûre grâce à la façade vitrée. En réaction aux inondations qui ont détruit l'ancien gymnase et la piscine cet été, la commune a fait surélever d'un demi-mètre supplémentaire le bâtiment qui repose sur des pilotis. L'espace entre les pilotis est inondable. La planification détaillée du complexe sportif devrait être achevée en mars, après quoi le désamiantage de l'ancien bâtiment se poursuivra. En 2026, les élèves et les sportifs pourront alors emménager dans leur nouveau domicile.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.