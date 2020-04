Pour les commerçants et restaurateurs de la cité abbatiale, la suppression du cortège dansant en raison de la crise du covid-19 représente une grande déception. Les 12 à 14.000 visiteurs et pèlerins attendus le 2 juin ne viendront pas.

Echternach pleure l'annulation de sa procession

Pour les commerçants et restaurateurs de la cité abbatiale, la suppression du cortège dansant en raison de la crise du covid-19 représente une grande déception. Les 12 à 14.000 visiteurs et pèlerins attendus le 2 juin ne viendront pas.

(JFC, avec Volker Bingenheimer) - Saint Willibrord doit se retourner dans sa tombe. L'annulation de la traditionnelle procession d'Echternach en raison de la pandémie de coronavirus crée un choc dans toute la cité. Un de plus pour tous les commerçants, restaurateurs et hôteliers, déjà largement éprouvés depuis le début de la crise, et qui espéraient encore secrètement un retour à la normale début juin.

«Il reste encore huit semaines avant le mardi de la Pentecôte. Nous ne nous attendions pas à ce que la décision d'annuler la procession soit prise aussi tôt», déplore Alain Knepper, propriétaire de l'hôtel de la Sûre au cœur d'Echternach. Comme ses confrères, il comptait sur l'événement phare pour se remettre sur les rails à la sortie de la longue pause hivernale et après deux mois de repos complet en raison de la crise du coronavirus.

Une perte de 15.000 euros par mois

Le silence règne depuis de nombreuses semaines dans son établissement. «A l'heure actuelle, j'ai... une réservation pour juillet. C'est la première depuis longtemps», rapporte celui qui prévoit d'ores et déjà une baisse de son chiffre d'affaires de près de 15.000 euros par mois. Même si pour lui et pour tous les Epternaciens de souche, la procession dansante représente bien plus qu'une simple affaire comptable. C'est avant tout une «tradition solidement ancrée dans l'âme de la cité abbatiale» qui offre l'occasion «aux anciens élèves de la région de se réunir dans les tavernes et les restaurants pour faire la fête et se revoir».

Secrétaire de l'association des commerçants d'Echternach, Yvonne Amodio se remémore les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Les habitants d'Echternach avaient alors fait le pèlerinage dans des conditions précaires au milieu des ruines et sur des chemins éventrés par les bombardements. Selon elle, «les nouveaux magasins n'y résisteront probablement pas» en évoquant une épicerie ouverte dans la zone piétonne juste trois semaines avant le début de la crise. Elle ajoute que «même le café culturel Philo'soff, pourtant une institution à Echternach depuis des décennies, peut trembler».

Une première depuis plus de 300 ans La dernière annulation de la procession d'Echternach remonte à plus de trois siècles. En 1711, elle n'eut en effet pas lieu en raison de «maladies endémiques», ainsi que le rapporte un chroniqueur de l'époque. Spécialiste de l'événement, le professeur Pierre Kauthen rappelle qu'en 1866, lors de la grande épidémie de choléra au Luxembourg, les frontières avec l'Allemagne avaient été fermées. Ainsi, seuls les pèlerins du Luxembourg ont alors pu y participer. Même pendant la Première Guerre mondiale, la procession s'est déroulée, quoiqu'avec beaucoup moins de pèlerins. Puis, durant la Seconde Guerre mondiale, l'occupant allemand l'avait interdite en 1941. Mais une poignée de pèlerins ne voulant à aucun prix manquer la coutume l'organisèrent secrètement dans la basilique. Sept d'entre eux furent ensuite arrêtés. Ce n'est qu'en 1945 que le cortège put à nouveau avoir lieu normalement, mais dans une cité défigurée par le conflit mondial.

Marc Diederich, président de l'Oeuvre Saint-Willibrord, organisateur de la procession du 2 juin, est conscient qu'il n'y avait nulle autre alternative que l'annulation. «Nous n'avons même pas eu une longue discussion au sein de la commission», rapporte-t-il. A ses yeux, le danger d'infection est tout simplement beaucoup trop élevé, car «des personnes appartenant à des groupes à risque y participent de manière très rapprochée, surtout lorsque les groupes sont alignés pendant le cortège. De plus, la basilique est bondée».



