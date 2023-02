Le LCGB et l'OGBL exigent des garanties d'implantation et font appel à l'Office national de conciliation (ONC).

Aviation

Échec des négociations collectives chez Cargolux

Le LCGB et l'OGBL exigent des garanties d'implantation et font appel à l'Office national de conciliation (ONC).

(MeM) - Comme le syndicat majoritaire LCGB l'a communiqué mercredi, les négociations pour une nouvelle convention collective ont échoué dans la compagnie de fret aérien Cargolux. Le LCGB et l'OGBL ont fait appel à l'Office national de conciliation (ONC). La direction de Cargolux n'est «pas prête à mener des négociations réelles et sérieuses dans le cadre du renouvellement de la convention collective».

Commande confirmée pour 10 nouveaux Boeing 777-8F Ces nouveaux avions présentent l'avantage d'économiser 30% de carburant et de réduire de 25 % les émissions polluantes.

Malgré d'excellents résultats - en 2020 et 2021, la compagnie a enregistré des bénéfices records de respectivement 768,7 et 1,3 milliards de dollars US - la direction refuse d'augmenter les salaires et d'améliorer les conditions de travail, selon les syndicats.

«Au cours des trois dernières années, qui ont été marquées par la pandémie de covid-19, le personnel a fait de gros efforts», affirme le LCGB. Une reconnaissance des efforts de l'ensemble du personnel est donc «plus que justifiée au niveau de la convention collective».

Des garanties pour le site luxembourgeois

Outre des améliorations du modèle de rémunération, les représentants du personnel demandent notamment des mesures permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie privée. En outre, les syndicats exigent une sécurité de l'emploi à long terme pour tous les salariés. Concrètement, les syndicats demandent un engagement, inscrit dans la convention collective, afin que le renouvellement de la flotte se fasse sur le site de Luxembourg et qu'aucun emploi ne soit délocalisé à l'étranger. Pour mémoire : en 2008, Cargolux, dont le siège est à Vizzola Ticino et la base à l'aéroport de Milan-Malpensa, avait créé la filiale Cargolux Italia.

Le LCGB et l'OGBL prévoient également un bénéfice record de Cargolux pour 2022.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

(Traduction: Mélodie Mouzon)

