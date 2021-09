Si la rencontre entre gouvernement et syndicats, organisée ce mardi, n'avait vocation qu'à réaliser un tour de table en amont du discours sur l'état de la Nation, les syndicats ne cachent pas l'intention de l'exécutif de frapper un grand coup dans les prochaines semaines.

Luxembourg

Echanges bipartites

Annonces à venir sur le logement et la fiscalité

(Jmh avec Michèle Gantenbein) - Après les annonces sur le climat et celles sur les perspectives d'un monde post-covid, Xavier Bettel (DP) devrait profiter de son prochain discours sur l'état de la Nation pour «faire des annonces», à en croire Nora Back et Patrick Dury. Si la présidente de l'OGBL et son homologue du LCGB se sont refusés à entrer dans le détail à leur sortie de la réunion tenue ce mardi matin avec le chef du gouvernement et ses deux vice-Premiers ministres, le président de la CGFP s'est montré légèrement plus loquace.

Pour Romain Wolff, le Premier ministre devrait donc annoncer le 12 octobre prochain des changements «dans le domaine du logement et de la politique fiscale». Des annonces qui devraient être ensuite détaillées dans le budget 2022, défendu cette année par Dan Biancalana (LSAP). Si aucun autre détail n'a fuité de cette rencontre bipartite entre gouvernement et syndicats, les annonces futures de l'exécutif interviennent alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour remettre en cause un système «basé sur la croissance du PIB et le consensus au détriment des conséquences sociales».

En clair, le besoin de réformer les dispositifs en place en matière de logement et de fiscalité. Le tout dans un contexte de pandémie qui aura engendré des dépenses publiques de l'ordre de cinq milliards d'euros, selon les chiffres avancés ce mardi par le gouvernement qui s'est engagé «à ne pas introduire de mesures d'austérité pour réduire la dette publique», assurent les syndicalistes. Pour rappel, Xavier Bettel s'est aussi fermement opposé à l'introduction d'une taxe covid, comme le souhaitait son vice-Premier ministre Dan Kersch (LSAP).

A noter que dans ce contexte de changements à venir, le Premier ministre envisage de mettre en place une tripartite avant la fin de l'année, en dépit de la position de l'UEL qui souhaite continuer d'avancer sans cette formule de dialogue social. Une position que Michel Reckinger, président de l'UEL, aura l'occasion de rappeler au Premier ministre lors de sa rencontre prévue ce mardi à partir de 17h.

