Compte tenu des écarts de salaire entre hommes et femmes, symboliquement, à partir de ce mardi, les Françaises travaillent "bénévolement": une image forte pour prendre conscience de l'ampleur de cette injustice sociale.

Écarts de salaire: les salariées du Luxembourg mieux loties que les Françaises

Le mouvement #6novembre15h35 incite les femmes françaises à stopper le travail mardi à cette heure précise pour protester.

La secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a souligné ce lundi à la radio Europe 1 que l'écart de salaire femmes-hommes en France est "énorme": 9% à travail égal et 25% sur l'ensemble de la carrière, selon des chiffres publiés par le ministère français du Travail.

Une loi est en préparation: "On va obliger les entreprises à publier ces écarts de salaire entre les femmes et les hommes pour savoir où il y a des discriminations et quand il y en a, on leur donne trois ans pour se mettre en conformité et faire cesser ces écarts de salaire."

Le Luxembourg plutôt bon élève

Au Luxembourg, la différence salariale moyenne entre les femmes et les hommes est de 5,5%. Un chiffre bas qui place le pays en 3e position des bons élèves de l’Union européenne en matière d'écart salarial.

En comparaison, les salariées du Luxembourg travailleront "bénévolement" à partir du 7 décembre. Selon Eurostat, c'est en Roumanie (5,2%) et en Italie (5,3%) que le gender gap est le plus faible.

Cliquez sur ce tableau interactif pour afficher le salaire horaire des salariés luxembourgeois et mesurer les différences:

Entre 2011 et 2016, le Grand-Duché a réduit l’écart de rémunération entre femmes et hommes de 2,4 points, une tendance générale dans la plupart des Etats membres.

Reste qu'en Europe, les femmes gagnent 16% de moins que les hommes à poste égal. Autrement dit, pour chaque euro gagné dans l'heure par un homme, une femme gagnait en moyenne 84 centimes.

Mieux payées que les hommes en début de carrière

Une étude du STATEC sur la structure des salaires, réalisée en 2017 sur un échantillon de plus de 2.000 entreprises et plus de 20.000 salariés du Luxembourg, montre que les jeunes femmes de 25 à 34 ans sont mieux payées que les hommes du même âge.

La raison est simple: elles sont plus diplômées. La tendance s'inverse à partir de 35 ans. A ce moment-là, les hommes voient leur carrière évoluer et reprennent l'avantage.

Du retard dans la parité

Par contre, le Grand-Duché a encore de gros efforts à faire en ce qui concerne la présence des femmes en politique ainsi qu'aux fonctions de direction: seul 24% de femmes occupent ce type de poste au Luxembourg contre 36% dans l’UE.