En attendant l'ouverture du salon Vakanz, vendredi, les finances des partis, le dossier Google, l'intégration numérique dans le domaine de la santé ou encore la situation des personnes handicapées au Grand-Duché vont rythmer la semaine des députés.

E-santé et financement des partis à l'agenda

Cette semaine débute par la visite ce lundi matin d'Ursula von der Leyen. Après Londres, la présidente de la Commission européenne rencontrera le Premier ministre Xavier Bettel (DP) pour une réunion de travail qui portera essentiellement sur les priorités stratégiques de l'UE et les sujets de l'actualité politique européenne. Mme von der Leyen sera également reçue en audience par le Grand-Duc.

Dans l'après-midi (14h), les députés se pencheront sur le rapport de la Cour des comptes sur le financement des partis politiques pour l'exercice 2018 qui sera présenté aux députés.

Le dossier de soins partagés va enfin voir le jour Tout est prêt mais il manque toujours le cadre légal. Le dossier de soins partagés (DSP) qui sera attribué aux 850.000 affiliés à la Caisse nationale de santé doit encore être déployé au cours de cette année, avancent deux ministres.

Mardi matin (9h), il sera question de santé avec un état des lieux sur la mise en œuvre du programme national e-Santé (intégration numérique dans le domaine de la santé et protection des données des personnes concernées). Il sera encore question de santé et plus particulièrement des personnes handicapées mercredi (10h30) où Corinne Cahen (DP) doit faire le point sur la situation des personnes handicapées au pays. La ministre de la Famille et de l'Intégration présentera le plan d'action de mise en œuvre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées 2019-2024.

Le Luxembourg booste son engagement spatial 129 millions d'euros d'argent public seront versés au nouveau budget record de l'Agence spatiale européenne ESA, a annoncé l'institution il y a tout juste une semaine. Le signe d'un activisme tous azimuts en la matière, qui pourrait bien faire avancer la protection du climat.

Jeudi matin (9h), les membres de la commission de l'Economie écouteront Etienne Schneider (LSAP). Le ministre, qui a annoncé son départ du gouvernement pour le 4 février 2020, doit dévoiler les dernières informations sur le mémorandum conclu dans le secteur spatial et le dossier de l'implantation de Google à Bissen.

Enfin vendredi, il y aura comme un air de vacances sur le plateau du Kirchberg avec l'ouverture de Vakanz, le plus grand salon du tourisme de la Grande Région avec des centaines d'exposants. L'ouverture des portes est prévue à partir de 14h.

A l'étranger et en Belgique plus précisément, c'est ce lundi que les informateurs royaux Joachim Coens et Georges-Louis Bouchez rencontrent le roi. Ils feront le point sur l'état d'avancement du dossier de formation d'un gouvernement fédéral. A Hollywood, une semaine après la cérémonie des Golden Globes, les nominés à la cérémonie des Oscars, qui se tiendra le dimanche 9 février, seront dévoilés. Enfin mardi, le Rocher accueille le 44e Festival du cirque de Monte-Carlo. Une institution qui va animer la Principauté jusqu'au 26 janvier.

Auto, vélo, set et match

En sport, Mandy Minella, qui dispute cette année sa dernière saison sur le circuit professionnel, prendra part à Melbourne aux qualifications de l'Open d'Australie. Vendredi, les vainqueurs de l'édition 2020 du Dakar, délocalisé au Moyen-Orient, seront connus à l'issue de la 12ème et dernière étape disputée entre Haradh et Qiddiyah.

Après les championnats nationaux de cyclo-cross, qui ont sacré samedi à Mersch Lex Reichling et Christine Majerus, l'épreuve internationale de Leudelange marquera ce dimanche 19 janvier la fin de la saison de cyclo-cross au pays. Quatre courses sont au programme: les débutants à 12h, les juniors à 13h, les dames à 14h et les élites/Espoirs à 15h15.