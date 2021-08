Les organisateurs du e-Lake avaient prévenu : une partie des recettes de l'édition 2021 iraient aux sinistrés des inondations de la mi-juillet. A Echternach, pas moins de 20.000 euros ont ainsi été récoltés.

Festival pluvieux, festival généreux

Echternach a beaucoup souffert des pluies diluviennes de la mi-juillet. Et trois semaines après les scènes de désolation, c'est une autre scène (musicale celle-là) qui a focalisé l'attention ces 7 et 8 août. Et les organisateurs ont tenu à apporter leur goutte d'eau à l'aide à apporter aux victimes des inondations, en organisant notamment un concert, dimanche, dont les bénéfices seront reversés à une asbl.

La piscine d'Echternach bonne à démolir Alors qu'elle avait encore deux ans d'activité devant elle, la structure aquatique va devoir fermer ses portes plus tôt que prévu: les réparations nécessaires seraient trop onéreuses. D'autant que ce n'est pas le seul bâtiment public à avoir subi des dégâts.

Au final, Jempi Hoffmann du comité d'organisation du festival peut applaudir le public. Non seulement, les spectateurs ont bravé la météo pour soutenir la bonne cause, mais se sont montrés généreux. Ce sont ainsi 10.000 euros qui ont pu être collectés à l'occasion du concert réunissant le Fred Barreto Group, Hunneg-Strëpp, Steven Pitman, Drop & Dowidder et Dr Gonzo & Steve R.I.O.T.

Une somme qui a même doublé, grâce à un don de 10.000 autres euros signifié par un particulier ayant organisé une cagnotte via Facebook.

